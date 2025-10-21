Vladimir Guerrero Jr.: "Mi reto es traer la Serie Mundial de vuelta a Canadá"

Vladimir Guerrero Jr., levanta sus manos al cielo en señal de agradecimiento tras completarse el out 27 ante los Marineros, la noche del lunes. ( FUENTE EXTERNA )

Durante casi una década, los aficionados de los Blue Jays de todo Canadá han soñado con Vladimir Guerrero Jr. Han soñado con la grandeza, con campeonatos y con momentos como el del lunes por la noche, pero siempre se siente muy lejano hasta que realmente sucede.

George Springer fue la estrella del séptimo juego, conectando un jonrón de tres carreras que quedará grabado para siempre en la historia de los Blue Jays, pero la actuación de Guerrero en la Serie de Campeonato de la Liga Americana fue impresionante. Este es el equipo de Guerrero, su estadio, su ciudad y su país.

"Nací aquí", dijo Guerrero a través del intérprete Héctor Lebrón. "Crecí en República Dominicana, y desde el momento en que firmé aquí, cuando supe que iba a estar aquí toda mi carrera, supe que de alguna manera tenía que hacer que todos los aficionados, todo el país, se sintieran orgullosos de mí, de mi equipo. Y como siempre digo, mi reto es traer la Serie Mundial de vuelta a Canadá".

Con seis jonrones en esta racha de ensueño, Guerrero ya ha empatado a Joe Carter y José Bautista con la mayor cantidad en la historia de la postemporada de los Blue Jays. Bateó .385 con un OPS de 1.330 y se ponchó solo dos veces en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, un bateador de élite en pleno dominio de su grandeza.

“Es la cara de la franquicia”, dijo el mánager John Schneider. “Recuerdo una conversación, éramos Max [Scherzer] y yo. Fue en abril en [mi oficina]. Hablamos de: ‘Oye, ahora eres el referente de este equipo’ y lo que eso conlleva, cómo hay que actuar, cómo hay que hablar. Ha estado genial. Simplemente ha estado muy, muy al tanto de todo lo que está pasando, lo cual es muy difícil cuando tienes los focos puestos en ti”.

Scherzer se ilumina cuando le preguntan por Guerrero. Es como si le preguntaran a un niño de 5 años sobre Superman. Scherzer es campeón de la Serie Mundial y tres veces ganador del Premio Cy Young, pero en el fondo, es un aficionado al béisbol. Le encanta este deporte y ha disfrutado de la grandeza en primera fila durante las últimas semanas.

El talento soñado

Este es el Guerrero con el que los aficionados de los Blue Jays alguna vez soñaron cuando tenía 17 y 18 años, convirtiendo cada partido de las Ligas Menores en su propio video de momentos destacados. Su próxima gran estrella se ha convertido en exactamente eso.

Schneider suele decir que se siente afortunado simplemente de haber acompañado a Guerrero en su trayectoria, llevándolo a sus días en las Ligas Menores. Desde su debut en 2019, los Blue Jays han construido su equipo a su alrededor con fichajes y canjes importantes, pero todo ha girado en torno a la joven estrella. Siempre volvemos a Guerrero, el hombre de 500 millones de dólares que acaba de convertirse en el atleta más querido de Canadá.

“Se ha convertido en todo lo que pensé que sería, y solo va a mejorar, lo cual es aterrador”, dijo Springer. “O sea, el tipo tiene 26 años. Todavía está aprendiendo, todavía se está adaptando a las situaciones, todavía está tratando de entender las cosas.

Pero creo que la forma en que lo maneja, se maneja con tanta clase, se maneja con gracia. Siempre está dispuesto a aprender. Es un tipo que literalmente te da la camisa que se quita. Siempre que tienes a un tipo así en tu vestuario, significa mucho para nosotros”.

También significa mucho para Guerrero. Se puede sentir lo genuino que es, su conexión con esta organización y su afición. Mientras subía al podio, aceptando el Premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, no solo la afición lo celebraba, sino también sus compañeros de equipo.

El valor del premio

En el momento en que el trofeo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana pasó del presidente Edward Rogers al presidente y director ejecutivo Mark Shapiro, los compañeros de Guerrero lo empujaban hacia él.

“Esto significa mucho. Hemos trabajado muy duro para lograrlo”, dijo Guerrero. “Y gracias a la afición que nos da energía. Los necesitamos. Necesitamos energía todos los días. Gracias por la energía. Hacemos esto por ustedes”.

Ahora vienen los Dodgers. Desde su debut, Guerrero ha contado la misma historia sobre su padre, quien nunca ganó una Serie Mundial en su carrera como miembro del Salón de la Fama. Vladdy quiere ganar una y darle el anillo a su padre, y luego volver por otro. Por fin tiene la oportunidad de ganar la primera.