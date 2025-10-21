Vladimir Guerrero Jr. revela fue a orar antes del jonrón que cambió la historia de los Blue Jays

El primera base de los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr. (C), celebra con el trofeo al Jugador Más Valioso tras ayudar a derrotar a los Marineros de Seattle en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB, entre los Marineros de Seattle y los Azulejos de Toronto, en Toronto, Ontario, Canadá, el 20 de octubre de 2025. ( EFE )

En el séptimo episodio del juego que definió el pase de los Azulejos de Toronto a su primera Serie Mundial desde 1993, Vladimir Guerrero Jr. no estaba en el dugout. El dominicano, elegido Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, bajó al baño y oró. Minutos después, George Springer disparó un jonrón de tres carreras que volteó el marcador y selló una de las victorias más memorables en la historia de la franquicia.

"Te diré la verdad: en esa entrada me fui al baño y le dije a Dios, si hay algo para nosotros, te daré la gloria. Si no, te daré la gloria igual. Y gracias a Dios, me escuchó. En esa entrada, George vino y dio la vuelta", relató Guerrero Jr. durante una entrevista con la cadena Fox, aún muy emocionado.

El toletero dominicano, de 26 años, terminó la serie frente a los Marineros de Seattle con una actuación histórica: seis jonrones, promedio de bateo de .385 y un OPS de 1.330, cifras que lo igualan con Joe Carter y José Bautista como los máximos jonroneros en la historia de la postemporada de Toronto. Solo se ponchó dos veces en toda la serie.

"Trabajamos muy duro. Hacemos todo lo que podemos para ganar. Cuando crees en Dios, tienes que darle la gloria. Es la primera vez en mi carrera que voy a la Serie Mundial", dijo emocionado tras recibir el trofeo al Jugador Más Valioso.

Guerrero también habló sobre lo que significó para él este momento. "Llamamos a Dios por esto. Canadá detrás de nosotros. Intentamos ganar la Serie Mundial y volver a Toronto", añadió.

Durante la transmisión, Alex Rodríguez lo felicitó y le recordó una frase previa del dominicano, cuando había dicho que buscaba su "momento Joe Carter", en alusión al legendario cuadrangular que dio a los Blue Jays su último campeonato hace 32 años.

"¿Es este tu momento?", le preguntó Rodríguez. Guerrero respondió con una sonrisa: "Me siento increíble. El trabajo no ha terminado. Vamos a intentar ganarlo todo".

Liderazgo joven

El dirigente John Schneider destacó que el desempeño del joven primera base representa la madurez de un líder. "Es la cara de la franquicia. Ha asumido el peso de esa responsabilidad. Lo ha hecho con clase, con disciplina. Ha estado muy consciente de todo lo que ocurre a su alrededor", dijo a MLB.com.

Springer, el héroe del batazo decisivo, subrayó el papel humano y emocional de su compañero. "Tiene 26 años y todavía está aprendiendo, pero su grandeza está ahí. Es un tipo que te da la camisa que lleva puesta. Tener a alguien así en el vestuario significa mucho", comentó.

Para Guerrero, ese vínculo espiritual y familiar es la base de todo. "Creemos en Dios, y para nosotros Dios es increíble. Es importante en mi vida. No tengo palabras para explicar cómo me siento ahora. Gracias a Dios, lo hicimos", expresó conmovido.

El triunfo 4x3 ante Seattle puso fin a una sequía de tres décadas para la franquicia canadiense, que ahora enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial.