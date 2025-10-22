Integran a Omar Minaya y Amaurys Nina en el equipo del Clásico Mundial de Béisbol

Omar Minaya es el único dominicano que ha sido gerente general en las Grandes Ligas. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana completó su equipo de operaciones de béisbol para la sexta versión del Clásico Mundial de Béisbol, a celebrarse del 5 al 17 de marzo de 2026.

Nelson Cruz, el gerente general del equipo dominicano, anunció nuevas integraciones, además de las conocidas en el equipo de operaciones de béisbol, que componen los inmortales de Cooperstown Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, David Ortiz, Adrián Beltré y el exjugador Edwin Encarnación, quienes fueron presentados en una actividad encabezada por el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol Juan Núñez Nepomuceno, el Ministro de Deportes, Kelvin Cruz y organizada por el Grupo Panorama que dirige Miguel Medina.

Cruz dijo que repite por segunda versión consecutiva el exgerente general de Grandes Ligas Omar Minaya, como su asistente especial. También Juan Mercado, Amaurys Nina y Henry González como asistentes del gerente general y se integra Miguel Matos, quien es el director de la oficina de Major League Baseball (MLB) en la República Dominicana.

Regresan Mike Herman, de Minnesota, gerente de viajes y Elvis Martínez, de Tampa Bay, como director de prensa del equipo dominicano.

Cruz anunció que Jonás Lantigua, de los Dodgers, será el supervisor de scouting y será acompañado por los scouts de avanzada Jesús Lantigua, de los Piratas; Franco Frías y Manelik Pimentel, de los Dodgers; Willy Espinal, de Texas, y Miguel Beltré, de los Marlins.

"Hemos conformado un gran equipo de trabajo con el propósito de lograr nuestro objetivo de volver a traer la corona del Clásico Mundial al país", dijo Cruz, quien estará en su segunda versión consecutiva como gerente general del equipo dominicano que participa en el Clásico Mundial de Béisbol.

Segunda experiencia

En la versión anterior, Cruz se convirtió en el primero que ocupó esa posición, siendo todavía un jugador activo en las Grandes Ligas. En febrero de este año, Cruz nombró al futuro inmortal de Grandes Ligas Albert Pujols como dirigente y el staff de coaches que lo acompañará.

Se marchó de las Mayores, luego 19 temporadas (2005-2023), donde conectó 464 jonrones y remolcó 1,325. Participó en siete veces Juego de Estrellas. Obtuvo cuatro premios al Bate de Plata, y en 2011 fue el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

En la actualidad es Asesor Especial de MLB de Operaciones de Béisbol, enfocándose en América Latina, y al mismo tiempo de los Dodgers de Los Ángeles.