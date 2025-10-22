Juan Soto encabeza a los dominicanos candidatos al Bate de Plata en la Liga Nacional

Juan Soto lidera a los jardineros de la Liga Nacional en varios departamentos ofensivos. ( AFP )

Los dominicanos Juan Soto, Manny Machado, Geraldo Perdomo y Ketel Marte están entre los candidatos al Bate de Plata en sus respectivas posiciones, según informó Louisville Slugger a través de un comunicado este miércoles.

Soto con los Mets lideró a todos los jardineros del Viejo Circuito en jonrones (43), remolcadas (105), anotadas (120), bases por bolas (127), OBP (.396), y OPS (.921).

Mientras que Machado con los Padres fue el máximo remolcador entre los intermedistas (95) y concluyó con el mejor OPS (.795). Terminó además segundo en bateo (.275), cuadrangulares (27) y OBP (.335).

La temporada de Geraldo Perdomo en Arizona podría tener un punto final de ensueño, si logra ganar el Bate de Plata entre los shortstops. El oriundo de Santo Domingo fue el único en su posición en la Liga Nacional que alcanzó 100 empujadas.

Además tuvo el mejor OBP (.389) y OPS (.851) y registró la mayor cantidad de bases po bolas con 94. Finalizó segundo en promedio de bateo (.304) y slugging (.462).

También en los Diamondbacks, Ketel Marte fue el máximo jonronero de los intermedistas con 28, y el mejor de su posición en slugging (.517) y OPS (.893).

Los ganadores e anunciarán el jueves 6 de noviembre a las 6 p.m. ET, y los de la Liga Americana la noche siguiente a la misma hora, a través de la transmisión The Baseball Insiders en

Listado completo

Los candidatos al premio por posición, son los siguientes:

Primera base: Pete Alonso (Mets de Nueva York), Freddie Freeman (Dodgers de Los Ángeles), Matt Olson (Bravos de Atlanta)

Segunda base: Nico Hoerner (Cachorros de Chicago), Ketel Marte (Diamondbacks de Arizona), Brice Turang (Cerveceros de Milwaukee)

Tercera base: Matt Chapman (Gigantes de San Francisco), Manny Machado (Padres de San Diego), Max Muncy (Dodgers de Los Ángeles), Austin Riley (Bravos de Atlanta)

Campocorto: Francisco Lindor (Mets de Nueva York), Geraldo Perdomo (Diamondbacks de Arizona), Trea Turner (Filis de Filadelfia)

Jardineros: Corbin Carroll (Diamondbacks de Arizona), Pete Crow-Armstrong (Cachorros de Chicago), Juan Soto (Mets de Nueva York), Kyle Stowers (Marlins de Miami), Kyle Tucker (Cachorros de Chicago), James Wood (Nacionales de Washington)

Receptor: William Contreras (Cerveceros de Milwaukee), Hunter Goodman (Rockies de Colorado), Will Smith (Dodgers de Los Ángeles)

BD: Shohei Ohtani (Dodgers de Los Ángeles), Kyle Schwarber (Filis de Filadelfia), Christian Yelich (Cerveceros de Milwaukee)

Utility: Alec Burleson (Cardenales de San Luis), Jake Cronenworth (Padres de San Diego), Brendan Donovan (Cardenales de San Luis)

Equipo: Diamondbacks de Arizona, Cachorros de Chicago, Dodgers de Los Ángeles.







