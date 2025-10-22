La lluvia vuelve a trastornar el calendario de partidos en la Lidom

En el Julián Javier ya se han suspendido tres partidos. ( FUENTE EXTERNA )

Al igual que en el torneo pasado, las lluvias han comenzado a poner a prueba el calendario de la temporada invernal 2025-2026 de la Lidom, generando retrasos, cambios de horarios y preocupación ante un pronóstico que augura más precipitaciones esta semana.

El impacto de las condiciones climáticas ya se siente en los estadios. El pasado lunes, el partido Estrellas Orientales vs Leones del Escogido (suspendido el jueves por lluvia) comenzó a las 10:18 de la noche, una decisión tomada para evitar más complicaciones ante el panorama desfavorable.

La situación revive los recuerdos del curso anterior, cuando las constantes suspensiones por lluvia obligaron a extender la serie regular hasta el 30 de diciembre, ocho días más de lo planificado originalmente.

El domingo próximo está previsto el primer Águilas Cibaeñas vs Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, uno de los duelos más esperados por la fanaticada. Pero las condiciones meteorológicas podrían alterar los planes.

Los reportes del tiempo indican una alta probabilidad de lluvias en gran parte del país, especialmente entre hoy y el sábado.

Aunque los equipos y la Lidom han buscado estrategias para reducir los efectos de las suspensiones —como flexibilizar horarios y reforzar el drenaje de los estadios—, la inestabilidad del clima amenaza con complicar el ritmo competitivo y la logística de los equipos.

De mantenerse el patrón de lluvias, la organización podría verse obligada a reajustar el calendario una vez más.

Juegos suspendidos

El jueves 16 de octubre se suspendió el juego Escogido vs Estrellas. Ese mismo día se suspendió también el Águilas vs Gigantes.

El viernes 17, corrió igual suerte el Licey vs Gigantes en el Julián Javier. El martes, la Lidom suspendió los tres partidos de la fecha y los tres que se disputarían este miércoles.