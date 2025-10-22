Lidom anuncia reasignación de dos partidos suspendidos para este jueves

Varios partidos del calendario de Lidom deberán ser reprogramados debido a las condiciones climáticas provocadas por el fenómeno Melissa. ( CARLOS SÁNCHEZ G. )

La Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom) anunció la celebración de dos partidos para este jueves, aunque dependerá de las condiciones climáticas que se pronostican continuarán afectando al país para mañana.

Los Gigantes del Cibao se enfrentarán a los Tigres del Licey, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a las 7:30 p.m. El partido estaba programado para el pasado 17 de octubre y fue suspendido debido a las lluvias.

En San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales, recibirán a las Águilas Cibaeñas a las 7:30 p.m., un juego reasignado correspondiente al 21 de octubre.

Sin embargo, el predictor del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Wagner Rivera, informó que este jueves las lluvias asociadas a la tormenta tropical Melissa serán más frecuentes e intensas que las registradas este miércoles, debido a la desaceleración del sistema.

"Este sistema está generando un amplio campo nuboso y, en las últimas horas, lo que ha hecho es desacelerar su velocidad de traslación. ¿Qué implica esto? Que en este momento cuenta con bandas alimentadoras que favorecen su fortalecimiento", dijo Rivera.

"Esa lentitud aporta mayor humedad, lo que se traduce en mayores acumulados de lluvia, desprendidos de esas bandas nubosas que estarán generando aguaceros sobre el territorio dominicano", explicó el profesional a Diario Libre.

El de Estrella y Águilas se corresponde al único reasignado del martes, cuando esa jornada, así como la de este miércoles fueron suspendidas por la Lidom.