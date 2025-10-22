Mike Trout rompe el silencio sobre la sobredosis que acabó con la vida de Tyler Skaggs

La estrella de Los Angelinos, Mike Trout, testificó el pasado martes que estaba al tanto de que el ex empleado del equipo Eric Kay podría tener un problema de drogas antes de que uno de sus compañeros, Tyler Skaggs, muriera por una sobredosis en 2019.

Trout declaró en el juicio por muerte por negligencia contra el exdirector de comunicaciones de Los Angelinos, Eric Kay. Dijo que en una ocasión lo enfrentó directamente y le dijo: "Tienes dos hijos en casa y tienes que arreglar esto."

Kay está acusado de haber suministrado las drogas que provocaron la sobredosis fatal del lanzador Skaggs en una habitación de hotel en Texas.

La familia de Skaggs demanda a Los Angelinos por 118 millones de dólares en daños, alegando que el equipo sabía del problema de drogas de Kay, pero no tomó las medidas necesarias.

Trout, tres veces Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana y once veces All-Star, es el primer jugador de Los Angelinos en testificar en el juicio civil.

Testimonio

Durante su testimonio, Trout recordó a Skaggs y las interacciones de los jugadores con Kay, cuyo comportamiento cada vez más extraño levantó sospechas sobre su consumo de drogas.

Afirmó que evitaba firmarle objetos de colección a Kay a menos que supiera exactamente para qué los usaría, por temor a que Kay pudiera "malutilizarlos", insinuando que tal vez los vendía para comprar drogas.

Trout también dijo que se sorprendió al enterarse de que Skaggs y otros compañeros estaban usando drogas ilícitas o comprándoselas a Kay.

La abogada de la parte demandante, Shawn Holley, afirmó en su declaración inicial la semana pasada que los Angels "pusieron a Skaggs directamente en peligro" al no tomar medidas.

El equipo sostiene que sus directivos no sabían del consumo de drogas de Skaggs y que no son responsables de las acciones de Kay ni de Skaggs fuera del horario laboral.

Kay cumple actualmente una condena federal de 22 años de prisión por haber proporcionado el oxicodona mezclado con fentanilo que causó la muerte de Skaggs, quien tenía 27 años.