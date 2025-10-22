Los Guardianes de Cleveland le prohíben a Emmanuel Clase lanzar en Venezuela

Los Cleveland Guardians no otorgarán permiso al estelar relevista Emmanuel Clase, quien está bajo investigación por apuestas por parte de las Grandes Ligas, para lanzar en la liga de invierno de Venezuela, según informaron el miércoles tres personas familiarizadas con la decisión que no estaban autorizadas para hablar públicamente.

Clase buscaba jugar allí porque la Lidom, le ha prohibido lanzar para las Estrellas Orientales. Esa decisión llevó a Clase esta semana a demandar tanto a la liga dominicana como a su presidente, Vitelio Mejía.

Clase tenía la intención de lanzar para los Tiburones de La Guaira en la liga de invierno venezolana, confirmaron personas informadas sobre el plan del lanzador derecho.

Sin embargo, el acuerdo de MLB con varias ligas de invierno generalmente prohíbe que un jugador se una a un equipo fuera de su país "natal", como lo describe el acuerdo, a menos que tenga la aprobación del club y de MLB.

Los Guardians no otorgarán ese permiso mientras Clase siga bajo investigación de la liga, y MLB ya ha informado a los Tiburones sobre esa decisión, dijeron fuentes.

(Si los derechos de un jugador están reservados por un equipo de liga de invierno en su país natal, también necesitaría el permiso de ese equipo para jugar en el extranjero).

Bajo licencia pagada

Clase y su compañero Luis Ortiz están de licencia con sueldo de los Guardians desde julio, después de que la Comisión de Control de Casinos de Ohio recibiera reportes de "actividad de apuestas sospechosa en eventos de apuestas de los Cleveland Guardians".

Ortiz también fue excluido de lanzar en la Liga de Invierno Dominicana y, según informes, también está demandando.

El equipo de Clase, Estrellas, y el presidente de la liga, Mejía, han estado en desacuerdo, según una persona familiarizada con la dinámica de la liga dominicana.

MLB, los Guardians, la Asociación de Jugadores y un representante de Clase declinaron hacer comentarios.