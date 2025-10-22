José Ureña puede recibir anillo de Serie Mundial… sin importar quién gane

José Ureña empató una marca de Grandes Ligas al jugar para cinco equipos durante la campaña 2025. ( RONALD MARTÍNEZ/AFP )

José Ureña fue un trotamundos durante la temporada 2025 del béisbol de Grandes Ligas, vistiendo la chaqueta de cinco franquicias diferentes.

El derecho dominicano, de 34 años, finalizó la campaña con marca de 0-1 y efectividad de 4.58 en 19 apariciones para esos cinco equipos, empatando una marca de Grandes Ligas.

Durante el 2025, Ureña lanzó en seis ocasiones para los Azulejos de Toronto y en dos para los Dodgers de Los Ángeles, lo que le garantiza que, cuando en 2026 el campeón de la Serie Mundial realice su ceremonia de entrega de anillos, podría recibir uno.

Comenzó la temporada con los Mets de Nueva York antes de pasar por los Azulejos de Toronto, Dodgers de Los Ángeles, Mellizos de Minnesota y Angelinos de Los Ángeles.

Ureña se unió a una reducida lista de jugadores que han participado con cinco equipos en una misma temporada, grupo inaugurado por el lanzador Oliver Drake, quien en 2018 actuó como relevista para los Cerveceros de Milwaukee, Indios de Cleveland, Angelinos de Los Ángeles de Anaheim, Azulejos de Toronto y Mellizos de Minnesota. A esa lista también pertenece Mike Baumann, quien en 2024 lanzó para los Orioles de Baltimore, Marineros de Seattle, Gigantes de San Francisco, Angelinos de Los Ángeles de Anaheim y Marlins de Miami.

De acuerdo con ESPN y un trabajo publicado por el insider de los Dodgers de Los Ángeles en el portal Sports Illustrated, Patrick Warren, la decisión final sobre si jugadores como Ureña recibirán el anillo corresponde a los propietarios. “Los exjugadores que participaron en la mayor parte de la temporada pero fueron cambiados o trasladados también pueden recibir anillos, además de los lesionados”, señala la cadena.

Las breves estadías de Ureña con cada uno de los equipos finalistas podrían no hacerlo elegible de manera automática, pero si el propietario de los Dodgers, Mark Walter, o el presidente y director ejecutivo de los Azulejos, Mark Shapiro, deciden ser generosos, el dominicano podría cerrar su temporada con una valiosa joya de campeón.

Ureña tiene compañía

Ureña no es el único que podría disfrutar de ese privilegio. El infielder Buddy Kennedy corre con la misma suerte, tras participar en dos encuentros con los Azulejos y en siete con los Dodgers.

En el 2024, el jardinero de liga menor Taylor Trammell estaba en la misma situación que Ureña y Kennedy al haber jugado para los Esquivadores y los Yanquis de Nueva York.