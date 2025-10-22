Snell y Yamamoto abrirán primeros partidos por los Dodgers en la Serie Mundial

Blake Snell ya abrió la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Blake Snell abrirá el Juego 1 de la Serie Mundial el viernes y Yoshinobu Yamamoto lo seguirá en el Juego 2 por los Dodgers de Los Ángeles ante los Azulejos de Toronto, informó el martes el mánager Dave Roberts.

Es la misma rotación que los Dodgers utilizaron en los dos primeros partidos de su barrida de cuatro juegos contra los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Snell registró 10 ponches en ocho entradas en blanco en el Juego 1, el 13 de octubre. Se convirtió en el primer lanzador de los Dodgers en lanzar ocho entradas permitiendo un solo hit o menos en un juego de postemporada.

Yamamoto lanzó un juego de tres hits en el Juego 2, consiguiendo el primer juego completo en postemporada para los Dodgers desde 2004.

Roberts dijo que el equipo aún no ha decidido los abridores para los Juegos 3 y 4, que se jugarán en el Dodger Stadium, pero indicó que Tyler Glasnow y Shohei Ohtani podrían seguir en ese orden.

"Creo que vamos a repetir la misma rotación, al menos para los dos primeros juegos", comentó Roberts.

Ohtani tuvo 10 ponches y conectó tres jonrones en el Juego 4 para sellar el segundo pase consecutivo de los Dodgers a la Serie Mundial. Ohtani fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los abridores de los Dodgers se combinaron para 35 ponches en esa serie. Snell, Yamamoto, Glasnow y Ohtani registraron una efectividad colectiva de 0.63 contra los Cerveceros, permitiendo solo dos carreras limpias en 28 entradas y dos tercios.

Relevistas

Roberts señaló que el cuerpo de relevistas aún estaba siendo evaluado, ya que la alineación de los Azulejos incluye varios bateadores poderosos derechos que los Dodgers no enfrentaron anteriormente.

"Hay un puesto que podríamos debatir un poco, y seguiremos debatiendo", dijo Roberts. "Fuera de ese puesto, probablemente se verá exactamente igual".

El relevista Tanner Scott es elegible para el roster de la Serie Mundial después de haber sido retirado del roster de la Serie Divisional de la Liga Nacional. Se sometió a un procedimiento quirúrgico de emergencia y dijo que ahora se siente bien.

"Solo estamos esperando la aprobación completa de los médicos para darle luz verde", explicó Roberts. "Sé que está ansioso, lo cual es bueno, pero afortunadamente tenemos un par de días más para ver cómo responde a los lanzamientos, sesiones de bullpen y cosas así".