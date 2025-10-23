Hay 10 dominicanos como finalistas al Bate de Plata en Grandes Ligas

En su primera temporada completa como titular en la Gran Carpa, Junior Caminero despachó 45 vuelacercas. ( FUENTE EXTERNA )

Hasta una decena de dominicanos puede ganar este año el Bate de Plata, el premio al mejor jugador ofensivo en cada posición, más el utility, que otorga Grandes Ligas a través del fabricante de utilería deportiva Louisville Slugger.

En la Americana figuran Vladimir Guerrero Jr. (1B), Jorge Polanco (2B), Junior Caminero (3B), José Ramírez (3B), Jeremy Peña (SS) y Julio Rodríguez (OF) anunció la MLB el jueves.

En la Liga Nacionales, estarán Ketel Marte (2B), Manny Machado (3B), Geraldo Perdomo (SS) y Juan Soto (OF). Polanco, Perdomo, Peña y Caminero pueden recibir la distinción por primera vez, en tanto que para Ramírez sería su sexta.

Entre los latinoamericanos, hay tres venezolanos, un puertorriqueño y un cubano

Los ganadores de la Liga Nacional se anunciarán el jueves 6 de noviembre a las 6 p.m. ET, y los de la Liga Americana la noche siguiente a la misma hora, a través de la transmisión The Baseball Insiders en YouTube.

Los finalistas y ganadores por posición se determinan mediante una votación de los mánagers y coaches de la Liga Nacional, quienes emiten votos para los jugadores de cada posición en su liga.

Cada equipo de la Nacional cuenta con cuatro (4) votos: el manager y tres coaches designados por el club. Las votaciones se basan en una combinación de estadísticas ofensivas, como OPS, OPS+, jonrones, carreras impulsadas, promedio de bateo, bases totales y carreras anotadas, además de la impresión general de los managers y coaches sobre el valor ofensivo global de cada jugador.

Finalistas (en orden alfabético):

LIGA NACIONAL

Primera base: Pete Alonso (Mets de Nueva York), Freddie Freeman (Dodgers de Los Ángeles), Matt Olson (Bravos de Atlanta)

Segunda base: Nico Hoerner (Cachorros de Chicago), Ketel Marte (Diamondbacks de Arizona), Brice Turang (Cerveceros de Milwaukee)

Tercera base: Matt Chapman (Gigantes de San Francisco), Manny Machado (Padres de San Diego), Max Muncy (Dodgers de Los Ángeles), Austin Riley (Bravos de Atlanta)

Campocorto: Francisco Lindor (Mets de Nueva York), Geraldo Perdomo (Diamondbacks de Arizona), Trea Turner (Filis de Filadelfia)

Jardineros: Corbin Carroll (Diamondbacks de Arizona), Pete Crow-Armstrong (Cachorros de Chicago), Juan Soto (Mets de Nueva York), Kyle Stowers (Marlins de Miami), Kyle Tucker (Cachorros de Chicago), James Wood (Nacionales de Washington)

Receptor: William Contreras (Cerveceros de Milwaukee), Hunter Goodman (Rockies de Colorado), Will Smith (Dodgers de Los Ángeles)

BD: Shohei Ohtani (Dodgers de Los Ángeles), Kyle Schwarber (Filis de Filadelfia), Christian Yelich (Cerveceros de Milwaukee)

Utility: Alec Burleson (Cardenales de San Luis), Jake Cronenworth (Padres de San Diego), Brendan Donovan (Cardenales de San Luis)

Equipo: Diamondbacks de Arizona, Cachorros de Chicago, Dodgers de Los Ángeles

LIGA AMERICANA

Primera base: Vladimir Guerrero Jr. (Azulejos de Toronto), Nick Kurtz (Atléticos), Vinnie Pasquantino (Reales de Kansas City)

Segunda base: Jazz Chisholm Jr. (Yankees de Nueva York), Brandon Lowe (Rays de Tampa Bay), Jorge Polanco (Marineros de Seattle)

Tercera base: Alex Bregman (Medias Rojas de Boston), Junior Caminero (Rays de Tampa Bay), José Ramírez (Guardianes de Cleveland)

Campocorto: Bo Bichette (Azulejos de Toronto), Jeremy Peña (Astros de Houston), Bobby Witt Jr. (Reales de Kansas City)

Jardineros: Cody Bellinger (Yankees de Nueva York), Byron Buxton (Mellizos de Minnesota), Riley Greene (Tigres de Detroit), Aaron Judge (Yankees de Nueva York), Julio Rodríguez (Marineros de Seattle), George Springer (Azulejos de Toronto)

Receptor: Shea Langeliers (Atléticos), Salvador Pérez (Reales de Kansas City), Cal Raleigh (Marineros de Seattle)

BD: Yandy Díaz (Rays de Tampa Bay), Brent Rooker (Atléticos), George Springer (Azulejos de Toronto)

Utility: Maikel García (Reales de Kansas City), Zach McKinstry (Tigres de Detroit), Ben Rice (Yankees de Nueva York)

Equipo: Yankees de Nueva York, Marineros de Seattle, Azulejos de Toronto