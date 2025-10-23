×
Lidom temporada invernal 2025-2026
La Lidom pospone partidos programados para este jueves por tormenta tropical Melissa

Las lluvias continúan afectando los terrenos de juego en el país

    La Lidom pospone partidos programados para este jueves por tormenta tropical Melissa
    Los terrenos de juegos se han visto afectado por las lluvias. (FUENTE EXTERNA)

    La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) informó la posposición de los dos partidos reasignados para este jueves 23 de octubre de 2025, debido a los efectos indirectos provocados por el paso de la tormenta tropical Melissa sobre el territorio nacional.

    Los encuentros que estaban reprogramados para esta fecha eran: Gigantes del Cibao frente a Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal, suspendido el 17 de octubre, y Águilas Cibaeñas contra las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas, correspondiente al juego pospuesto el 21 de octubre.

    ¿Qué medidas se han tomado?

    Previa consulta con su asesor en materia climatológica, Jean Suriel, la liga tomó la decisión de posponer ambos encuentros, atendiendo a las disposiciones de las autoridades de emergencia y meteorología del país, que han recomendado evitar actividades masivas mientras persistan las condiciones adversas del clima.

    Según los reportes meteorológicos, las lluvias van a continuar, especialmente en las provincias bajo alerta roja, mientras los terrenos de algunos estadios se encuentran no aptos para jugar tras las precipitaciones de los últimos días.

    Lidom reiteró que su prioridad es la seguridad de los jugadores, fanáticos y personal involucrado en las operaciones de los partidos. La nueva fecha de reasignación para la celebración de estos encuentros será anunciada oportunamente.

