Miguel Sanó y Aaron Sánchez dominan votaciones y son MVP de la Semana en LIDOM

Miguel Sanó y Aaron Sánchez fueron escogidos jugadores de la semana en Lidom ( FUENTE EXTERNA )

Los peloteros Miguel Ángel Sanó, de las Estrellas Orientales, y Aaron Sanchez, de los Toros del Este, resultaron los más votados en la primera entrega del premio MVP de la Semana de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), correspondiente al período entre el 15 y 20 de octubre.

El MVP de la Semana es la premiación oficial de la liga quisqueyana y cuenta con el concurso de los comunicadores deportivos que cubren las incidencias de Lidom a nivel nacional.

En las votaciones para escoger al más destacado jugador de posición, participaron 134 votantes y Sanó encabezó el escrutinio con 63 votos, equivalentes al 47%, mientras que en segundo lugar quedó Aderlin Rodríguez, de las Águilas Cibaeñas, con 32 sufragios (23.9%), seguido por Felnin Celestén, novato de los Toros del Este, con 20 votos (14%).

También recibieron consideraciones Josh Lester, de las Estrellas y Bryant Torres y Mikey Gasper, de los Toros.

Sanó dio dos jonrones

Sanó participó en cinco juegos en los que agotó 19 turnos, con seis imparables, incluidos dos jonrones, y ocho carreras remolcadas. Su promedio de bateo fue de .316, OBP de 409, slugging de .684 y OPS de .1.093.Las estrellas jugaron para 4-1 en el intervalo señalado.

En el renglón de lanzadores, el universo fue de 132 sufragios y el derecho de los Toros, Aaron Sánchez, obtuvo la abrumadora cifra se 75 votos, para un 56.8%, superando al abridor Grant Gavin, de los Leones del Escogido, quien recibió 42 votos (31.8%).

Sánchez ganó una salida en la que laboró cinco entradas de apenas un imparable con siete ponches, sin boletos, para dejar su promedio de carreras limpias permitidas en 0.00.

Completaron las votaciones Enny Romero, de Estrellas, y Charlie Barnes, de las Águilas Cibaeñas, ambos con cuatro boletas (3%).

También fueron considerados Esmil Rogers (Estrellas Orientales), César Valdez (Tigres del Licey) y Jake Faria (Gigantes del Cibao).