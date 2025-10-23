×
Vladimir Guerrero sale a apoyar a su hijo en la Serie Mundial

Tres dominicanos serán parte del Clásico de Otoño

    Vladimir Guerrero sale a apoyar a su hijo en la Serie Mundial
    Vladimir Guerrero y Virgilio Rojo antes de salir hacia Toronto para presenciar la Serie Mundial de Grandes Ligas entre los Dodgers de Los Angeles y los Dodgers de Los Angeles.

    El inmortal de Cooperstown Vladimir Guerrero viajó este jueves a la ciudad de Toronto a apoyar a su hijo Vladimir Guerrero Jr. en su primera Serie Mundial que arranca este viernes en la casa de los Azulejos en Canadá, en el Rogers Centre. 

    • Guerrero salió del país junto a su publicista Virgilio Rojo y la familia, directo a Toronto para disfrutar de los primeros partidos del clásico de otoño.

    "Voy a apoyar a mi hijo Vlady Jr. a buscar la corona de la Serie Mundial...que orgullo", manifestó Guerrero, quien jugó en Canadá, pero con los Expos de Montreal, equipo de MLB que ya no pertenece a las Grandes Ligas.

    "Para Toronto en Arajet, que es la línea de los dominicanos", dijo el inmortal de Cooperstown. 

    Los dominicanos

    La Serie Mundial inicia este viernes en suelo canadiense, entre los Azulejos y los Dodgers con la participación de tres peloteros dominicanos, Vladdy Jr. y Seranthony Domínguez por los Azulejos y Teoscar Hernández por los Dodgers.

