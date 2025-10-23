Vladimir Guerrero sale a apoyar a su hijo en la Serie Mundial

Vladimir Guerrero y Virgilio Rojo antes de salir hacia Toronto para presenciar la Serie Mundial de Grandes Ligas entre los Dodgers de Los Angeles y los Dodgers de Los Angeles. ( FUENTE EXTERNA )

El inmortal de Cooperstown Vladimir Guerrero viajó este jueves a la ciudad de Toronto a apoyar a su hijo Vladimir Guerrero Jr. en su primera Serie Mundial que arranca este viernes en la casa de los Azulejos en Canadá, en el Rogers Centre.

Toronto nos espera



Nada como compartir este momento con mi familia y mi equipo de comunicaciones?? A vivir el sueño de ver a mi hijo en la Serie Mundial



Heading to Toronto with my family and media team Can´t wait to see my son play on the biggest stage.#VG27 pic.twitter.com/fDjiEZLsbA — Vladimir Guerrero (@VladGuerrero27) October 24, 2025

Guerrero salió del país junto a su publicista Virgilio Rojo y la familia, directo a Toronto para disfrutar de los primeros partidos del clásico de otoño.

"Voy a apoyar a mi hijo Vlady Jr. a buscar la corona de la Serie Mundial...que orgullo", manifestó Guerrero, quien jugó en Canadá, pero con los Expos de Montreal, equipo de MLB que ya no pertenece a las Grandes Ligas.

"Para Toronto en Arajet, que es la línea de los dominicanos", dijo el inmortal de Cooperstown.

La Serie Mundial inicia este viernes en suelo canadiense, entre los Azulejos y los Dodgers con la participación de tres peloteros dominicanos, Vladdy Jr. y Seranthony Domínguez por los Azulejos y Teoscar Hernández por los Dodgers.