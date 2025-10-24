Alfredo Griffin, el "Señor de los anillos" de República Dominicana en Serie Mundial

Albert Pujols #5 recibe la felicitación de Alfredo Griffin #4, de los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim, en el dugout tras conectar un jonrón de tres carreras durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Rangers de Texas en el Angel Stadium de Anaheim el 19 de julio de 2016 en Anaheim, California. ( AFP / SEAN M. HAFFEY )

El lujo de ganar una Serie Mundial pertenece a un grupo exclusivo de peloteros dominicanos.

El círculo es tan restringido que de los 960 quisqueyanos que se han uniformado en las Grandes Ligas, 71 han ganado el Clásico de Otoño, lo que equivale a un 7.3 por ciento.

Desde Felipe Alou (1962) hasta Luis Gil y Austin Wells (2024) hay 140 que han tomado parte de la fase cumbre de la campaña. Vladimir Guerrero Jr. será el 141.

De esa cifra, una selecta minoría tiene el privilegio de colocarse tres anillos de Serie Mundial. Eso lo pueden atestiguar David Ortiz, Alfredo Griffin, Alejandro Peña y Santiago Casilla.

Griffin tiene la singularidad que además de ganar tres veces como jugador se colocó otro como coach de primera (Angelinos, 2002), por lo que si se quiere, bien pudiera ser llamado el "Señor de los anillos".

La diferencia de participar y ser parte del equipo radica que uno está en roster y el otro no, aunque igual recibirá su anillo. En este caso, se trata de los que sí tomaron parte de las series.

Hay 13 duartianos con dos prendas en sus manos: Julián Javier, Manny Ramírez, Pedro Borbón, César Gerónimo, Jesús Alou, Luis Polonia, Mariano Duncan, Juan Guzmán, Juan Encarnación, Dámaso Marte, Juan Uribe, Joaquín Arias y Albert Pujols.

Y 54 tienen un solo anillo.

Teoscar, Vladimir Jr. y Seranthony Sin importar quien gane este 2025 la seguidilla de dominicanos campeones se extenderá a un cuarto año seguido por la presencia de Teoscar Hernández (Dodgers), Vladimir Guerrero Jr. y Seranthony Domínguez (Azulejos). La cadena más larga con criollos campeones fue la del período 2014-2020, que involucra siete años.