El hotel con vista a la Serie Mundial dispara precios hasta en un 2.725 % para los partidos

Así se puede ver los partidos de la Serie Mundial desde la habitación del hotel, en Toronto. ( FUENTE EXTERNA )

Una habitación de hotel con vista al Rogers Centre durante la Serie Mundial costaba desde unos 8.759 dólares. El de los Blue Jays es el único equipo de las Grandes Ligas con un hotel dentro de su estadio. Según el Globe and Mail, hay 70 habitaciones con vistas al campo en tres niveles diferentes. Cada una tiene capacidad para cinco personas.

Los aficionados de los Toronto Blue Jays tuvieron que esforzarse para conseguir entradas para la Serie Mundial, compitiendo contra miles de personas para conseguir un asiento en las gradas a precio de ganga.

Luego, algunos se vieron afectados, ya que las entradas de reventa costaban miles de dólares, incluso para algunos asientos en la planta 500, y las estafas proliferaban.

Ahora, los aficionados de fuera de la ciudad podrían fracasar en la búsqueda de un hotel asequible, ya que los precios en Toronto se disparan, especialmente en los hoteles cercanos al Rogers Centre.

Para una estancia de una noche en el hotel Toronto Marriott City Centre para el primer partido, la tarifa flexible para una habitación con cama queen cuesta 1.754 dólares, y ese precio se quintuplica para una habitación con cama king y vista al estadio del Rogers Centre, que cuesta 8.759 dólares. Dentro de un mes, cuando termine la Serie Mundial, las mismas habitaciones costarán US$271 y US$310 por noche. El aumento sube un 2.725 %.

Las habitaciones con vistas al campo comenzaron en US$3.999 para la Serie Mundial y se agotaron en minutos, confirmó un portavoz del Toronto Marriott a City Centre a CTV News Toronto. Para la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el precio inicial de esas habitaciones fue de US$2.999.

Julia Shorrock, directora de ventas y marketing de Larco Hospitality, operador del hotel, declaró que los precios se determinan por diversos factores, incluyendo la demanda asociada a los eventos.

“Durante períodos de demanda extremadamente alta, como el entusiasmo que rodea a la Serie Mundial, las tarifas de las habitaciones reflejan naturalmente las condiciones del mercado. Es difícil hacer comparaciones directas entre los precios típicos y las tarifas actuales, ya que los precios de los hoteles fluctúan según la disponibilidad, la demanda y el panorama general de eventos en la ciudad”, declaró Shorrock.

Lo que impulsa los costos de los hoteles es, en última instancia, simple: la oferta y la demanda.

Es similar a cómo funcionan los precios dinámicos para las tarifas de Uber o los precios de los boletos, explicó Wayne Smith, director del Instituto de Investigación en Hostelería y Turismo de la Universidad Metropolitana de Toronto, ya que los precios de los hoteles se basan en precios variables.

“A medida que aumentan las búsquedas en internet sobre la ciudad, el pronóstico del tiempo o eventos especiales como la Serie Mundial, cada una de esas búsquedas comenzará a aumentar los precios”, dijo Smith, señalando que la inteligencia artificial influye en la fluctuación de los costos. “Los precios pueden cambiar minuto a minuto”.

Las facilidades

Al igual que el Rogers Centre tiene asientos limitados disponibles para que los aficionados al béisbol vean un partido, los hoteles operan con un número fijo de habitaciones.

“Algunos establecimientos se basan únicamente en el volumen; observen todos los bares y restaurantes: no están ajustando sus precios, sino que se benefician del volumen”, dijo Richard Powers, profesor asociado de la Escuela de Administración Rotman, en una entrevista.

Los hoteles no pueden hacerlo porque tienen un número limitado de habitaciones. Los bares no tienen un número limitado de bebidas; lo único que tienen límites es la capacidad.

En relación con los dos primeros partidos de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, Destination Toronto afirma que hubo un aumento del 9 % en la demanda hotelera en comparación con las mismas noches de 2024.

En el contexto de la Serie Mundial, los hoteles cuestan más cuanto más cerca se está del Rogers Centre.

Consultando Expedia, un sitio web de reservas de viajes, una estancia de viernes por la noche en el Sheraton Centre Toronto Hotel cuesta 1.133 dólares, el Ace Hotel cuesta 1.151 y el Hyatt Regency Hotel cuesta 1.593, incluyendo impuestos y tasas.

Para el 31 de octubre, cuando los Jays y los Dodgers de Los Ángeles podrían jugar el sexto partido en Toronto, los mismos hoteles cuestan actualmente 559 $, 703 $ y 1699, respectivamente.

Los Airbnb también son un poco más caros cerca del Rogers Centre, con precios que van desde US$794 por un apartamento cerca de Fort York hasta US$1,650 por un lugar a dos minutos del estadio para el viernes por la noche.

Cuanto más lejos del centro, los precios de Expedia parecen bajar, con hoteles cerca del aeropuerto, por ejemplo, que cuestan entre $173 y $419 para el viernes por la noche.

No está claro en este momento si la Serie Mundial se extenderá hasta el final ni si se jugarán los posibles Juegos 6 y 7 en Toronto, pero Smith dijo que podría valer la pena reservar un hotel ahora que tenga una política de cancelación.

Cuando se trataba de la ALCS, el Toronto Marriott City Centre indicó que las habitaciones son totalmente reembolsables si la serie se cierra antes de tiempo.