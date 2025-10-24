Un relevista clave de los Dodgers se puede perder la Serie Mundial por tema personal de su esposa

Alex Vesia, uno de los relevistas de mayor confianza de los Dodgers de Los Ángeles, está lidiando con un asunto personal que ha puesto en duda su disponibilidad para la Serie Mundial.

En un comunicado emitido, los Dodgers informaron que Vesia "se encuentra fuera del equipo mientras él y su esposa Kayla afrontan un asunto familiar profundamente personal".

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, no ofreció más detalles al hablar con la prensa momentos después, aunque añadió que el equipo está "en proceso de intentar cubrir su puesto en la plantilla" antes del partido contra los Azulejos de Toronto.

Las plantillas de la Serie Mundial deben entregarse antes de las 10 a. m., hora del este, del viernes, día del primer juego, desde el Rogers Centre. Sin embargo, las Grandes Ligas también tienen una lista de emergencias médicas familiares que requiere un mínimo de tres días y un máximo de siete días fuera de la plantilla. Si los Dodgers utilizan esa designación con Vesia, técnicamente podría regresar para el tercer juego desde el Dodger Stadium.

Vesia fue uno de los pocos puntos fuertes de un bullpen asediado esta temporada, registrando una efectividad de 3.02 y un WHIP de 0.99 con 80 ponches y 22 bases por bolas en 59? entradas. Y a lo largo de los playoffs, Vesia, zurdo de 29 años en su sexta temporada, ha sido la opción más confiable de Roberts para los últimos partidos, aparte del diestro Blake Treinen y el abridor convertido en cerrador Roki Sasaki.

Las opciones

La ausencia de Vesia podría abrirle una vacante a Tanner Scott, el veterano zurdo que tuvo dificultades durante la primera temporada de su contrato de cuatro años y $72 millones. Scott fue retirado de la plantilla a mitad de la Serie Divisional de la Liga Nacional tras someterse a una incisión por un absceso en la parte inferior del cuerpo, lo que lo descartó para la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Sin embargo, Scott ha vuelto a lanzar en el bullpen y declaró a principios de esta semana que se siente "mucho mejor ahora". Otro zurdo, Anthony Banda, también ha resurgido como una opción confiable para el final de los juegos.

Pero la mayoría de los mejores bateadores de los Blue Jays —Vladimir Guerrero Jr., George Springer, Ernie Clement y Alejandro Kirk, en particular— batean a la derecha, lo que hace que jugadores como Sasaki, Treinen y Emmet Sheehan sean aún más importantes en esta serie.

Roberts dijo el jueves que los Dodgers mantendrían a Clayton Kershaw en su roster de la Serie Mundial y agregó que "muy probablemente" lanzarán a Tyler Glasnow en el Juego 3 y a Shohei Ohtani en el Juego 4 (después de Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto en los Juegos 1 y 2, respectivamente). Sin embargo, Roberts se mantuvo ambiguo sobre la situación de Vesia.

"Honestamente", dijo, "creo que simplemente estamos analizando el día a día sin expectativas".