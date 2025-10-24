Toronto confirma a Bo Bichette en la alineación para hoy, jugará en segunda base

Bo Bichette estuvo durante la semana practicando en el infield de los Azulejos de Toronto. ( AFP )

Tras un descanso de 47 días, Bo Bichette regresará a la alineación de los Toronto Blue Jays y jugará en la segunda base para el primer partido contra los Los Angeles Dodgers el viernes, anunció el equipo.

Será la primera vez en los siete años de carrera de Bichette en la MLB que jugará en la segunda base. Habitualmente juega como campocorto.

El gerente general de los Blue Jays, Ross Atkins, declaró el viernes que la decisión de usar a Bichette en la segunda base se basó en "cómo estaba respondiendo y sintiéndose, y en su confianza, que estaba en su mejor momento".

"Se trataba más de lo que veíamos y luego de hablar de sus ventajas y desventajas", continuó Atkins. "... En definitiva, de nuestra confianza en sus manos, su capacidad atlética y sus instintos", dijo Atkins.

El infielder de 27 años estaba tomando rodados en la segunda base del Rogers Centre el miércoles pasado y regresa a la alineación como cuarto bate detrás de Vladimir Guerrero Jr.

Inicia su postemporada

El primer juego de la Serie Mundial será el primer partido de playoffs de Bichette, tras quedar fuera de la alineación de la ALDS y la ALCS tras sufrir un esguince de rodilla el 6 de septiembre contra los Yankees de Nueva York.

El jugador de 27 años disfrutaba de una temporada de recuperación antes de perderse la mayor parte del último mes. Bichette tenía una línea ofensiva de .311/.357/.483 con 18 jonrones y 94 carreras impulsadas, y lideraba la MLB con 181 hits al momento de su lesión.

Aun así, terminó empatado en segundo lugar en hits y segundo en dobles (44) a pesar de perderse los últimos 20 juegos del año.