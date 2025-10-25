Lidom pospone las jornadas del fin de semana por las condiciones climáticas

Imagen panorámica del terreno de juego del estadio Quisqueya Juan Marichal ( FUENTE EXTERNA )

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) pospuso todos los partidos pautados para este fin de semana, debido a las condiciones climáticas por los efectos indirectos sobre el país del huracán Melissa.

La decisión fue adoptada a unanimidad de votos por la junta de directores, que decidió también reanudar las acciones del torneo el próximo lunes 27 de octubre.

La medida busca principalmente salvaguardar la integridad y seguridad física de los jugadores de todas las franquicias, quienes han tenido una larga jornada de inactividad a causa de las condiciones meteorológicas que afectan al país.

"Queremos garantizar que el campo de juego en los diferentes estadios se encuentre en condiciones óptimas para garantizar la seguridad física de los jugadores, y que estos puedan retomar el ritmo competitivo en las condiciones requeridas y sin riesgos de lesión", dijo la liga en su comunicado.

"El béisbol es un deporte demandante que requiere gran esfuerzo físico y una adecuada preparación para los actores del juego".

Lidom pide disculpas

Lidom pidió disculpas a sus fanáticos, patrocinadores y a toda la familia del béisbol por esta medida, que se toma sobre el fundamento de las razones expuestas.

Nuestro compromiso es con la seguridad de los jugadores y con preservar la calidad del espectáculo, así como garantizar la integridad de los fanáticos y personal de las franquicias, expresó la liga vía el comunicado de prensa.

Lidom anunció, además, que en las próximas horas hará pública la jornada que será asignada para el próximo lunes.