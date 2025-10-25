Lidom reanudará este lunes campeonato 2025-26 con tres partidos reasignados

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) informó este sábado que el campeonato otoño-invernal 2025-26 se reanudará este lunes con una triple jornada, en la que se jugarán los partidos pospuestos el pasado martes 21 de octubre a causa de las condiciones climáticas provocadas porla tormenta tropical Melissa.

La jornada de este lunes 27 contempla los siguientes enfrentamientos: Leones del Escogido vs. Gigantes del Cibao, a las 7:00 de la noche en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís; Toros del Este frente a Tigres del Licey, a las 7:30 p.m. en el estadio Quisqueya Juan Marichal y Águilas Cibaeñas contra Estrellas Orientales a las 7:30 de la noche en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.

Martes y miércoles sigue el calendario normal

Lidom informó además que para martes y miércoles se celebrarán los partidos originalmente programados en el calendario oficial.

El martes se medirán Gigantes del Cibao y Leones del Escogido (7:15 p.m. en el Quisqueya de Santo Domingo), Águilas Cibaeñas y Estrellas Orientales (7:30 p.m. en el estadio Cibao de Santiago) y Toros del Este y Tigres del Licey (7:30 p.m. en el Francisco Micheli de La Romana).

El miércoles día 29 la acción continuará sin cambios, con los duelos Gigantes vs. Leones (7:00 p.m.) en parque Julián Javier; Toros contra Licey (7:30 p.m.) en el Quisqueya y Águilas ante Estrellas (7:30 p.m) en el San Pedro de Macorís.

La liga precisó que en los próximos días dará a conocer la reprogramación de los restantes juegos que fueron pospuestos y suspendidos porlos efectos indirectos de la tormenta tropical Melissa.

El campeonato de 2025-26 está dedicado a don Juan Marichal.