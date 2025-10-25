Blue Jays anuncian a Scherzer y Bieber para los juegos 3 y 4

Max Scherzer fue designado por el dirigente John Schneider para lanzar el tercer partido. ( AFP )

El mánager John Schneider confirma a los dos veteranos abridores para los partidos fuera de casa contra los Dodgers, buscando dar un día extra de descanso a Shane Bieber.

Los Toronto Blue Jays recurrirán a dos brazos veteranos para los Juegos 3 y 4 de la Serie Mundial en Los Ángeles.

El lanzador derecho Max Scherzer será el abridor en el Juego 3, y Shane Bieber tomará la pelota en el Juego 4, según anunció el mánager John Schneider el sábado.

Schneider dijo que quería darle a Bieber un día extra de descanso después de que lanzara en el Juego 7 de la SCLA (ALCS, por sus siglas en inglés), según Hazel Mae de Sportsnet. Schneider agregó que se siente confiado con la decisión de iniciar con ambos veteranos en la carretera.

Scherzer viene de una buena salida

Scherzer lanzó bien en su última apertura durante el Juego 4 de la SCLA, ponchando a cinco bateadores en 5 entradas y 2/3 en una actuación destacada por una memorable visita al montículo con Schneider.

El lanzador de 41 años, quien hizo 11 aperturas para los Dodgers en 2021, ha sido formidable contra su exequipo, manteniendo a Los Ángeles en un OPS de .619 en 109 entradas y 2/3 de por vida.

Bieber tiene marca de 1-0 con una efectividad de 4.38 y 15 ponches en 12 entradas y 1/3 esta postemporada.

El jugador de 30 años solo tiene una apertura en su carrera contra los Dodgers, ponchando a nueve bateadores en 6 entradas y 1/3.