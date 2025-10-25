Bo Bichette de los Blue Jays no será titular en el Juego 2 contra los Dodgers

La estrella de los Toronto Blue Jays, Bo Bichette, no está en la alineación del equipo para el Juego 2 de la Serie Mundial el sábado contra los Los Angeles Dodgers.

Isiah Kiner-Falefa comenzará en la segunda base, mientras que el catcher Alejandro Kirk pasará al cuarto puesto en el orden de bateo.

Bichette participó en el juego 1

Bichette hizo su primera aparición en postemporada en el Juego 1 el viernes, comenzando en la segunda base y bateando como cuarto en el orden. Se fue de 2-1 con una base por bolas antes de que Kiner-Falefa entrara a correr por él en la sexta entrada.

Bichette no había jugado desde que sufrió un esguince de rodilla el 6 de septiembre. Fue la primera vez en su carrera de siete años en la MLB que jugó una posición defensiva que no fuera el shortstop (parador en corto).

El jugador de 27 años bateó .311/.357/.483 con 18 home runs, 44 dobles y 94 carreras impulsadas en 139 juegos durante la temporada regular.

El lanzador derecho Yoshinobu Yamamoto estará en el montículo por los Dodgers en el Juego 2.