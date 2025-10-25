Tony Clark: "No se necesita un tope salarial"

Tony Clark, líder del sindicato de jugadores de las Grandes Ligas, defiende que la falta de competitividad no se debe a un problema estructural de salarios, sino a la voluntad de inversión de los equipos.

El director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA), Tony Clark, no cree que sea necesario un tope salarial, incluso si los Los Angeles Dodgers terminan repitiendo como campeones de la Serie Mundial.

"Hay oportunidades para que los 30 equipos sean excelentes", dijo Clark a los reporteros el viernes, incluido Evan Drellich de The Athletic. "Algunos están invirtiendo en esa excelencia, otros no".

"Los problemas que vemos en el sistema sabemos que pueden abordarse sin (un tope salarial)".

Los Dodgers están de vuelta en el Clásico de Otoño después de una agresiva temporada baja que incluyó la firma del abridor Blake Snell con un contrato de cinco años y $182 millones.

Se proyecta que la nómina de Los Ángeles alcance una cifra récord de $415.2 millones (incluido el impuesto de lujo), según Cot's Contracts.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, bromeó diciendo que su equipo estaba dispuesto a "arruinar el béisbol" a medida que resurgían las críticas sobre el gasto de L.A. después de que el club llegara a la Serie Mundial por segundo año consecutivo.

"Solo me estaba divirtiendo un poco con las personas que decían eso sobre los Dodgers", explicó Roberts antes del Juego 1 contra los Toronto Blue Jays.

Los dueños quieren el tope salarial

Los dueños de la MLB han estado presionando por un tope salarial y es probable que impongan un cierre patronal a los jugadores cuando el acuerdo de negociación colectiva expire en diciembre de 2026.

Pero Clark sostiene que todos los clubes tienen el poder de gastar más en su roster.

"Se nos proporciona información", dijo Clark. "Así que, cuando les sugiero que los 30 equipos tienen los medios para invertir en sus clubes y mejorar su equipo en el campo, creemos que así es".