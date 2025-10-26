Bryce Harper se siente "herido" por las especulaciones sobre su traspaso

Harper disputó 132 partidos en 2025, conectando 27 jonrones, registrando 75 carreras impulsadas y bateando .261 con un OPS de .844, cifras inferiores a las que registró en las temporadas anteriores con los Filis. ( FUENTE EXTERNA )

En Filadelfia hay otro tema que añadir a su lista de tareas pendientes de la temporada baja: ponerse de acuerdo con Bryce Harper, quien se mostró "dolido" por los recientes comentarios del presidente de operaciones de béisbol del equipo, Dave Dombrowski.

Durante la conferencia de prensa de fin de temporada de los Filis, Dombrowski se preguntó en voz alta si Harper, de 33 años, podría volver a estar en su mejor forma tras una temporada decepcionante en términos estadísticos.

"Sigue siendo un jugador de calibre All-Star. No tuvo una temporada de élite como las anteriores", dijo Dombrowski. "Y supongo que solo lo sabremos si llega a la élite o si sigue siendo bueno".

Harper disputó 132 partidos en 2025, conectando 27 jonrones, registrando 75 carreras impulsadas y bateando .261 con un OPS de .844, cifras inferiores a las que registró en las temporadas anteriores con los Filis.

"Lo he dado todo por Filadelfia desde el principio", le dijo Harper a Matt Gelb de The Athletic. "¿Ahora se habla de un traspaso? Hice todo lo posible por evitarlo. Es lo único que oí en Washington D. C. (con los Nacionales). Lo odié. Me incomoda".

Harper, a quien le quedan seis años de contrato, sufrió una lesión de muñeca este año. Señaló esa ausencia como la razón por la que no fue su habitual año con buenas estadísticas.

Dombrowski apareció en el podcast "Foul Territory" esta semana para intentar aclarar sus comentarios. Dijo que los Filis no buscan traspasar a Harper y que sabe que le esperan mejores temporadas al dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

"Esto tiene vida propia", dijo Dombrowski. "He estado leyendo que los Phillies podrían cambiar a Bryce Harper. Nada más lejos de la realidad. Lo queremos. Creemos que es un gran jugador. Es una parte muy importante de nuestro equipo. Lo he visto tener mejores años. Espero que tenga mejores años".

Harper dijo que no había tenido noticias de Dombrowski ni de nadie más en la organización desde que se hicieron los comentarios. También quería dejar claro que quiere permanecer en la franquicia hasta su retiro.

"Quería que estos aficionados supieran que Filadelfia es mi hogar, así que desde el principio me comprometí a quedarme aquí el resto de mi carrera", dijo Harper el sábado. "No hay opción de rescisión, aunque me dijeron lo contrario. Confío en John Middleton, [socio gerente de los Phillies]".

Un equipo de playoffs

Los Phillies han llegado a la postemporada en cada una de las últimas cuatro temporadas con Harper, quien ganó el MVP en 2021. Llegaron a la Serie Mundial en 2022 y luego a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2023. Sin embargo, los últimos dos años no han sido tan exitosos en octubre, con un par de derrotas en cuatro juegos en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Cuando está sano, Harper se encuentra entre los mejores bateadores del béisbol, como lo demuestran sus cuatro Bates de Plata y un OPS de .905 en su carrera.

Confía en que puede volver a ser el mismo en el plato; solo desearía tener más confianza de la organización de los Phillies.

"Desde cambiar de posición hasta regresar pronto de una lesión, demuestro un compromiso total con mi equipo", dijo Harper. "Y, sin embargo, todavía se habla de un intercambio".