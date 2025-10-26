×
Video| Víctor Estévez anuncia rotación de los Toros para serie ante Licey

Toros y Tigres se enfrentarán en tres partidos entre lunes y miércoles

    Expandir imagen
    Video| Víctor Estévez anuncia rotación de los Toros para serie ante Licey
    Aaron Sánchez, lanzador abridor de los Toros del Este. (FUENTE EXTERNA)

    El dirigente de los Toros del Este confirmó al derecho Aaron Sánchez para abrir este lunes ante los Tigres del Licey, cuando se reanude la temporada 2025–26 luego de varios días de inactividad debido a los efectos de la Tormenta Melissa.

    Sánchez tiene la responsabilidad de abrir el primero de una serie de tres juegos ante los Tigres. El norteamericano viene de tener la mejor salida para un abridor en lo que va de campaña, lanzando 5 innings en blanco de solo un hit, sin otorgar boletos y con 7 ponches, la mayor cantidad para un abridor hasta el momento.

    Jugaron un interescuadra

    El dirigente taurino anunció la rotación mientras los Toros disputaban un partido interescuadras el domingo. El día previo pudieron practicar y los bateadores enfrentaron una práctica de bateo en vivo en el estadio Francisco Micheli

    El martes, en La Romana, Carlos Rodríguez será el encargado de abrir el encuentro. El nicaragüense con experiencia de Grandes Ligas viene de lanzar 3.2 entradas de dos hits y dos carreras limpias en Santiago, otorgando un boleto y ponchando a cuatro bateadores amarillos.

    El miércoles, de regreso al estadio Quisqueya Juan Marichal, Matt Dermody tendrá su segunda apertura de la campaña, cerrando la serie de tres encuentros.

    Para la reanudación de la temporada, los Toros contarán con el debut del experimentado Eloy Jiménez, quien tenía pautado jugar el martes pasado. De igual forma, regresará a la alineación el jugador de Grandes Ligas, Jhonkensy Noel, quien había abandonado su último encuentro debido a un pelotazo en el codo.

    • También para el martes podría estar de vuelta el campocorto Felnin Celestén, luego de sufrir ligeras molestias en sus rodillas. 
