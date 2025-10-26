Gigantes anuncian rotación de abridores para los próximos tres juegos

Los Gigantes del Cibao anunciaron su rotación de lanzadores abridores para los próximos tres compromisos frente a los Leones del Escogido, según informó el dirigente José Leger.

El conjunto regresará a la acción este lunes a las 7:00 de la noche en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, luego de una semana sin jugar debido a las posposiciones provocadas por el paso de la tormenta Melissa.

Vargas listo para mañana lunes

El derecho Emilio Vargas será el encargado de abrir el primer encuentro del lunes en San Francisco.

Vargas tuvo una destacada actuación en su primera salida de la temporada frente a las Águilas Cibaeñas en Santiago, donde trabajó 4.2 entradas sin permitir carreras, con tres hits permitidos, seis ponches y dos boletos.

Para el martes, cuando los Gigantes visiten a los Leones en el estadio Quisqueya Juan Marichal a las 7:15 de la noche, el dirigente Leger le entregará la pelota al también derecho Daniel Mengden.

Mientras que el miércoles, nuevamente en el Julián Javier, el turno será para el veterano Wily Peralta.

Tanto Mengden como Peralta vieron posponer sus salidas anteriores a causa de la lluvia.

José Leger destacó la preparación de sus abridores tras la pausa

"El grupo está listo y enfocado. La semana sin acción nos permitió mantener el plan de trabajo y tener a nuestros lanzadores en buena forma para esta serie importante", expresó el dirigente.

Los Gigantes buscarán retomar el ritmo competitivo y buscar su primera victoria de la temporada ante un rival tradicional como los Leones del Escogido.