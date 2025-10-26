×
Las Estrellas Orientales anuncian su rotación de pitcheo para la semana

El conjunto oriental estará libre el próximo jueves

    Expandir imagen
    Las Estrellas Orientales anuncian su rotación de pitcheo para la semana
    Esmil Rogers (FUENTE EXTERNA)

    El zurdo Sean Nolin será el lanzador abridor de las Estrellas frente a las Águilas Cibaeñas, cuando se reanude este lunes el torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, el cual ha estado sin actividad desde el martes pasado, debido a las condiciones climáticas desfavorables provocadas por la tormenta Melissa.

    El choque tendrá lugar en el Estadio Tetelo Vargas a partir de las 7:30 p.m, es un partido reasignado pospuesto por la lluvia el martes pasado.

    El martes (7:30 p.m.), las Estrellas visitarán a las Águilas en el Estadio Cibao. Su lanzador abridor será el zurdo Ennie Romero.

    El miércoles (7:30 p.m.), se medirán de nuevo Estrellas y Águilas, en el Estadio Tetelo Vargas. Los anfitriones tendrán en el montículo a Esmil Rogers como abridor. 

    Libres el jueves

    Las Estrellas tendrán día libre el jueves. Volverán a jugar el viernes (7:00 p.m.) en San Francisco  de Macorís, donde llevarán al montículo a Oscar de la Cruz

    • El equipo de la enseña verde lidera el torneo con récord de 4-1, en su mejor inicio de temporada desde la campaña 2017-2018.
