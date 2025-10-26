Un japonés rescata a Los Ángeles en el Pacífico del béisbol

Yoshinobu Yamamoto, el nipón de 26 años fue una sinfonía de control y coraje. ( FUENTE EXTERNA )

El béisbol, como la vida, a veces necesita que alguien venga desde muy lejos a recordarle su esencia. Yoshinobu Yamamoto, el astro japonés de los Dodgers, lo hizo anoche en el Rogers Centre de Toronto al lanzar un juego completo —una rareza en tiempos de relevistas y métricas— y devolverle el dinamismo al equipo de una ciudad recostada sobre el Pacífico. Con su hazaña, Los Ángeles venció 5-1 a los Blue Jays y empató la Serie Mundial a un juego por bando.

El nipón de 26 años fue una sinfonía de control y coraje: nueve entradas, cuatro hits, una sola carrera, ningún boleto y ocho ponches, retirando a los últimos 20 bateadores de manera consecutiva. Fue el primer juego completo en una Serie Mundial desde 2015, y probablemente uno de los más pulcros jamás vistos en la era moderna. Su recta cortada y su splitter parecían de laboratorio; su serenidad, de templo.

Los Dodgers, vapuleados 11-4 en el primer partido, encontraron en Yamamoto un redentor silencioso. La ofensiva despertó en la séptima entrada con jonrones solitarios de Will Smith y Max Muncy, que sellaron la diferencia frente al abridor canadiense Kevin Gausman, sólido pero sin la inspiración samurái del visitante.

Para un equipo que simboliza la modernidad del béisbol —sistemas de datos, plantillas millonarias, estrategias por computadora—, la actuación del japonés fue casi un gesto romántico: el regreso del pitcher que lo hace todo. En el banquillo angelino, Mookie Betts y Freddie Freeman se levantaban con respeto cada vez que Yamamoto bajaba la cabeza tras otro inning perfecto.

La victoria tiene un peso simbólico. Los Dodgers, representantes de una ciudad que mira al Pacífico y respira diversidad, fueron rescatados por un brazo venido precisamente de ese otro extremo del océano. El béisbol, global y cíclico, cerró anoche el círculo.

Con la serie ahora igualada 1-1, el duelo viaja a Los Ángeles, donde el Dodger Stadium promete ser un hervidero. Toronto, que había mostrado un poder ofensivo arrollador en el primer encuentro, deberá reinventarse si quiere resistir la marea azul.

Yamamoto, mientras tanto, ya escribió su nombre entre los elegidos. En una época donde los abridores rara vez llegan al octavo inning, él lo hizo todo. Sin gestos, sin aspavientos. Otro pelotero japonés devolviéndole al béisbol su vieja poesía.