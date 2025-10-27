Carlos Febles sería primero de RD con sortijas distintas como coach

Carlos Febles (51) saluda a George Springer luego de este último conectar un cuadrangular para los Azulejos durante la serie de playoffs de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Cuesta encontrar un rincón de la amplia y cada vez más creciente estructura del béisbol donde no se encuentre huella dominicana, esa nacionalidad que llegó hace casi siete décadas y ha impactado como pocas.

Carlos Febles tiene la posibilidad en esta Serie Mundial de escribir otro capítulo en esa enorme enciclopedia quisqueyana en las Grandes Ligas. El romanense de 49 es el coach de tercera base de los Toronto Blue Jays y puede sumar a uno de sus dedos otra sortija en esta edición del Clásico de Otoño.

El exantesalista que como pelotero jugó para Reales de Kansas City entre 1998 y 2003 ya salió campeón como coach de la antesala con los Medias Rojas de Boston en 2018. Si el equipo canadiense se impone a los Dodgers esta vez será el primer duartiano que, como parte del cuerpo técnico, lo logra con más de un equipo.

Solo cinco

Es una lista corta, la de técnicos dominicanos que han formado parte de equipos campeones de acuerdo a Baseball Cube y Baseball America. La comenzó Manny Mota en 1981 como coach de bateo de los Dodgers y repitió en 1988. A ella se sumó Alfredo Griffin en 2002 como coach de primera con los Angelinos de Anaheim.

El siguiente en la lista fue Ramón Henderson, quien fuera coach de bullpen de los Filis en 2008, y luego llegó Tony Peña, quien fungiera como coach de banca de los Yanquis en 2009. Luego llegó Febles en 2018.

En su caso, alcanzó trabajar en el Big Show detrás de las líneas de cal en 2017 con los Red Sox tras una carrera en ligas menores con la organización que arrancó en 2007 como entrenador de bateo en Clase A y que en 2011 lo llevó a dirigir a diferentes niveles como capataz con una hoja de 904 partidos.

Fue dejado libre tras la campaña 2023 y de inmediato fue nombrado en la posición por los Blue Jays.

"Gracias a Dios he tenido el honor de estar en franquicias ganadoras, y cuando uno está con equipos élites, eso es lo que pasa", dijo Febles, mientras recibías baños de champañas de sus compañeros tras avanzar a la Serie Mundial.