Leury García y Johan Rojas debutan esta noche con los Gigantes del Cibao

Leury García y Johan Rojas se integran a los Gigantes del Cibao a partir de este lunes 27 de octubre. ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes del Cibao anunciaron el debut de los jugadores Leury García y Johan Rojas, quienes verán acción por primera vez esta temporada esta noche frente a los Leones del Escogido, en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, a partir de las 7:00 p.m.

Leury García, un veterano jugador con amplia experiencia en las Grandes Ligas, había estado fuera de acción debido a molestias en el codo izquierdo sufridas durante los entrenamientos. Totalmente recuperado, el jugador está listo para aportar su experiencia y liderazgo tanto en el cuadro interior como en los jardines.

Durante el verano, García formó parte de los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Béisbol.

La pasada temporada Leury bateó para promedio de .270, incluyendo 40 imparables, entre ellos nueve dobles, 20 remolcadas, 22 anotadas y 11 robos.

Rojas trae velocidad

Por su parte, Johan Rojas, jardinero central de los Filis de Filadelfia, llegó la semana pasada desde los Estados Unidos y se encuentra en óptimas condiciones para debutar temprano en la campaña.

Rojas vio acción este año en las Grandes Ligas y en Triple A, consolidándose como uno de los talentos jóvenes dominicanos con mayor proyección gracias a su velocidad, defensa y energía en el terreno.

El joven jardinero fue el líder de robos con 23, su promedio fue de .295 con 20 anotadas y ocho remolcadas en su debut en la liga de 27 juegos.

"Tener a Leury y a Rojas disponibles desde temprano nos da profundidad y equilibrio. Ambos aportan experiencia y dinamismo al equipo", expresó el presidente de operaciones del conjunto Alfredo Acebal Rizek.

De su lado, el gerente de operaciones Jaylon Pimentel valoró el compromiso de los jugadores que se integran, "Leury llega totalmente recuperado y con deseo de competir, mientras que Johan trae la energía y la velocidad que lo caracterizan. Estamos felices de tenerlos listos para esta noche."