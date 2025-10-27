Crece el entusiasmo para serie del Cibao que enfrentará a Gigantes y Águilas en Nueva York

Momento de acción en partido entre los Gigantes del Cibao y las Aguilas Cibaeñas. ( FUENTE EXTERNA )

Al acercarse la fecha sigue creciendo el entusiasmo de la diáspora dominicana en el área tri-estatal y otras ciudades de la unión americana para la celebración de la Serie del Cibao, que enfrentará a Gigantes del Cibao y Águilas Cibaeñas en el Citi Field.

Gigantes y Águilas jugarán la Gran Copa de Nueva York los días 7, 8 y 9 en la casa de los Mets de Nueva York en Queens.

La Liga Dominicana de Beisbol (Lidom) informó que, los partidos entre Gigantes y Águilas serán válidos para el calendario de serie regular de la temporada 2025-26 que esta dedicada a don Juan Marichal.

Boletas en línea

Los organizadores informaron que la venta de las boletas marcha a ritmo acelerado y, para comprar los tickets, se puede hacer a través de ticketmaster, así como en mets.com/lidom.

A parte de la competencia, en el terreno de juego, más de 15 artistas dominicanos de diferentes géneros estarán presentes en lo que será un fin de semana histórico, de excelente beisbol y buena música.