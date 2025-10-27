×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lidom
Lidom

Crece el entusiasmo para serie del Cibao que enfrentará a Gigantes y Águilas en Nueva York

Los partidos serán celebrados en el fin de semana del 7 al 9 de noviembre

    Expandir imagen
    Crece el entusiasmo para serie del Cibao que enfrentará a Gigantes y Águilas en Nueva York
    Momento de acción en partido entre los Gigantes del Cibao y las Aguilas Cibaeñas. (FUENTE EXTERNA)

    Al acercarse la fecha sigue creciendo el entusiasmo de la diáspora dominicana en el área tri-estatal y otras ciudades de la unión americana para la celebración de la Serie del Cibao, que enfrentará a Gigantes del Cibao y Águilas Cibaeñas en el Citi Field.

    • Gigantes y Águilas jugarán la Gran Copa de Nueva York los días 7, 8 y 9 en la casa de los Mets de Nueva York en Queens. 

    La Liga Dominicana de Beisbol (Lidom) informó que, los partidos entre Gigantes y Águilas serán válidos para el calendario de serie regular de la temporada 2025-26 que esta dedicada a don Juan Marichal.

    Boletas en línea

    Los organizadores informaron que la venta de las boletas marcha a ritmo acelerado y, para comprar los tickets, se puede hacer a través de ticketmaster, así como en mets.com/lidom. 

    RELACIONADAS

    A parte de la competencia, en el terreno de juego, más de 15 artistas dominicanos de diferentes géneros estarán presentes en lo que será un fin de semana histórico, de excelente beisbol y buena música.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.