Lidom pospone partido entre Toros y Licey a causa de la lluvia

Imagen del terreno de juego del estadio Quisqueya Juan Marichal cubierto con la lona. ( FUENTE EXTERNA )

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) anunció este lunes la posposición del partido que estaba programado para celebrarse a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Quisqueya Juan Marichal. La decisión fue comunicada a través de los canales oficiales de prensa de la liga.

El encuentro, originalmente pautado para el martes 21 de octubre, había sido reprogramado durante el pasado fin de semana con la esperanza de que las condiciones del clima mejoraran tras el paso del huracán Melissa por el territorio nacional. Sin embargo, las lluvias persistentes obligaron a la organización a aplazar nuevamente la celebración del partido.

El torneo, que inició el 15 de octubre, acumula ahora 19 partidos pospuestos a causa de las inclemencias del tiempo, una cifra poco común para esta etapa de la temporada. La situación ha obligado a Lidom a reajustar su calendario en varias ocasiones para mantener el equilibrio competitivo entre los seis equipos.

Partidos del lunes

La jornada de este lunes se completa con la visita de los Leones del Escogido a la ciudad de San Francisco de Macorís para enfrentar a los Gigantes del Cibao, y el duelo entre las Águilas Cibaeñas y las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.