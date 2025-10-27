Mookie Betts gana el premio Roberto Clemente

Mookie Betts, de los Dodgers de Los Ángeles, ha sido nombrado el ganador del Premio Roberto Clemente 2025, el honor individual más prestigioso que otorga las Grandes Ligas de Béisbol.

Betts fue nominado por los Dodgers debido a sus numerosos esfuerzos extraordinarios, que incluyen el apoyo a los jóvenes de diversas maneras y la ayuda a las víctimas de los incendios en Los Ángeles.

Betts recibió formalmente el Premio Roberto Clemente en el Dodger Stadium antes del Juego tres de la Serie Mundial de este lunes.

Ocho veces All-Star de la MLB, Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2018 y tres veces campeón de la Serie Mundial, Betts ha realizado significativas contribuciones humanitarias, creando oportunidades y mejores condiciones para los menos favorecidos de las siguientes maneras:

Fundador de la Fundación 5050 (establecida en 2021), dedicada a eliminar barreras para jóvenes desatendidos a través de cuatro pilares fundamentales: salud mental/emocional , nutrición, alfabetización financiera y condición física. Además, su fundación recaudó más de $100,000 en marzo mediante esfuerzos comunitarios.

Mookie se asoció con la Fundación de los Dodgers de Los Ángeles para donar $160,000 a Brother Crusade, apoyando iniciativas contra el hambre y la falta de vivienda.

Donó más de $30,000 en ropa Nike a las víctimas de los incendios de Los Ángeles en 2025. También ayudó a la familia Franklin de Altadena, CA, que perdió su hogar en el incendio de Eaton, brindándoles asistencia financiera y recursos para su recuperación.

y recursos para su recuperación. Durante el año escolar 2024-25, Betts y la Fundación 5050 , en asociación con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, lanzaron un desafío académico enfocado en estudiantes atletas de secundaria. Los estudiantes compitieron por el mejor promedio general (individual y por equipo) y por la mayor mejora académica. Los ganadores fueron reconocidos en un juego de los Dodgers y recibieron equipo deportivo.

Se asoció con la Fundación Obama para entregar equipo deportivo juvenil y financiar el Torneo de Béisbol Metropolitano Mookie Betts en Nashville.

Fundó el programa de baloncesto AAU "Team Mookie" en su ciudad natal, financiando seis equipos juveniles competitivos, incluyendo a los campeones nacionales 16U del EYBL 2024.

Estableció el "Fondo Betts on Us" en el Hospital Infantil UCLA, apoyando a familias de pacientes pediátricos que necesitan asistencia financiera.

” en el , apoyando a familias de pacientes pediátricos que necesitan . Para dar a conocer la Fundación 5050 a un público más amplio, la organización lanzó el Torneo Anual de Boliche Mookie Betts + Amigos en 2023. Las ganancias del evento de 2024 se destinaron a mejoras en el campo de béisbol de la escuela secundaria John Muir , alma mater de Jackie Robinson, incluyendo renovaciones en los dugouts, pantallas en los jardines y otras mejoras.

Betts sigue participando activamente en iniciativas comunitarias de los Dodgers, incluyendo visitas de Make-A-Wish, actividades con UCLA Health, el Día de Jackie Robinson, celebraciones de la Noche de la Herencia Negra y más.

El Premio Roberto Clemente, es un reconocimiento anual a un jugador de Grandes Ligas que mejor representa el juego del béisbol a través de un carácter extraordinario, participación comunitaria, filantropía y contribuciones positivas dentro y fuera del campo.

El concepto de honrar a los jugadores por su labor filantrópica fue creado en 1971 como el “Premio del Comisionado”.

El premio fue renombrado en el 1973

Fue renombrado en 1973 como “Premio Roberto Clemente” en honor al miembro del Salón de la Fama y 15 veces All-Star que falleció en un accidente aéreo la víspera de Año Nuevo de 1972 mientras intentaba entregar suministros a víctimas de un terremoto en Nicaragua.

Betts fue seleccionado de una lista de 30 nominados por un distinguido panel que incluyó al Comisionado Manfred, los hijos de Roberto Clemente – Enrique, Luis y Roberto Jr. –, exjugadores (incluidos ganadores anteriores del premio), y periodistas de medios afiliados a la MLB – MLB Network, FOX Sports, ESPN, TBS y MLB.com –, además de un representante de Capital One.

Cada año, los fanáticos también tienen la oportunidad de votar a través de MLBTogether.com/clementeaward. Betts fue reconocido como nominado durante el Día de Roberto Clemente, presentado por Capital One, celebrado el 15 de septiembre en todas las Grandes Ligas. Desde 2002, cada septiembre, las Grandes Ligas conmemoran el Día de Roberto Clemente para reconocer a los nominados y celebrar el inolvidable legado del miembro del Salón de la Fama.