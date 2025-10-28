Las Águilas mantienen sus garras afiladas tras la tormenta Melissa, ganan 6-5 a Estrellas

El Tetelo Vargas volvió a encender sus luces tras varios días de silencio por la tormenta Melissa, y lo hizo con drama puro: las Águilas Cibaeñas, que parecían condenadas, remontaron un 4-1 en contra y se impusieron 6-5 este lunes a las Estrellas Orientales, firmando su segundo triunfo seguido y dejando a los verdes con su segunda derrota consecutiva.

Las Águilas se ponen ahora con marca de 4-1, delante de las Estrellas que suman 4-2.

El desenlace llegó en la novena entrada. Leody Taveras recibe boleto de Peyton Gray y Aderlin Rodríguez continuó con sencillo al central para dejar hombres en las esquinas. J.C. Escarra se embasó por jugada de selección y un mal tiro del campocorto Rodolfo Castro permitió que Taveras cruzara el plato con la carrera que rompió el empate con la vuelta que se convirtió en la del triunfo.

Las Águilas tomaron la delantera en el primer episodio con sencillo impulsador de José Rodríguez, pero las Estrellas reaccionaron de inmediato con un jonrón de dos carreras de Josh Lester, que remolcó a Eguy Rosario para una ventaja 2{-1 que subió a 4-1, con otro rally de dos vueltas, una de ellas por error en tiro de Aderlin Rodríguez.

Miguel Sanó continuó con jonrón por el jardín izquierdo que puso el partido 5-2.

Pero las Águilas no se amilanaron. Con dos outs, J.C. Escarra disparó un triple al derecho que trajo al plato a Steward Berroa y a Leody Taveras, reduciendo la brecha 5-4.

En el octavo Raynel Delgado abrió con doble, avanzó por un "passed ball" y anotó luego de dos outs, empatando el partido 5-5 y preparando el escenario para el golpe final, cuando Escarra provocó la carrera de la victoria.

Eric Cerantola fue el pitcher ganador, Hunter Bigge se encargó del noveno para el salvamento y Peyton Gray cargó con la derrota.