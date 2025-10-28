La lesión de Springer enciende alarmas en Toronto

Springer salió del tercer juego de la Serie Mundial con una molestia en el lado derecho, dejando su estado por el juego 4 incierto. ( FUENTE EXTERNA )

Springer se lesionó en un swing en la séptima entrada la noche del lunes. Claramente estaba con dolor mientras se agarraba el costado derecho de su cuerpo inmediatamente después de conectar de foul una recta de 95 mph del relevista de los Dodgers, Justin Wrobleski.

Springer pidió la presencia del entrenador atlético de los Blue Jays, y prácticamente no hubo discusión sobre que permaneciera en el juego.

"George tiene una molestia en el lado derecho", dijo el mánager de los Blue Jays, John Schneider, después de la derrota de Toronto 6-5 en 18 entradas, que puso a Los Ángeles arriba 2-1 en la Serie. "Ya se hizo una resonancia magnética. Veremos cómo sale y cómo amanece el martes, pero apesta."

Ty France reemplazó a Springer con una cuenta de 0-1 y eventualmente se ponchó tras un turno de ocho lanzamientos contra Wrobleski. Springer, France y Davis Schneider se combinaron para irse de 9-2 con tres ponches desde el primer turno del lineup.

"Él obviamente es una parte enorme de nuestro lineup", dijo Schneider sobre Springer. "Me alegra haberlo sacado cuando lo hice, y ojalá que no haya empeorado nada, pero veremos cómo está el martes."

Desempeño

Springer se fue de 3-0 con dos ponches en el Juego 3 en el Dodger Stadium, donde fue abucheado rutinariamente antes de cada turno al bate —un recordatorio de sus días con los Houston Astros y el escándalo del robo de señas en 2017 y 2018.

Springer fue el MVP de la Serie Mundial 2017 cuando los Astros vencieron a los Dodgers en una serie de siete juegos.

Springer conectó tres hits durante los primeros dos partidos de la Serie Mundial en Toronto.

