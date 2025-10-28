El Licey se crece en un noveno de seis carreras para vencer a los Toros ocho por dos

César Valdez abrió por los Tigres del Licey contra los Toros del Este. Trabajó 3.1 entradas de cinco hits, una carrera limpia y tres ponches con un jonrón permitido. ( FUENTE EXTERNA )

Los Tigres del Licey fabricaron un rally de seis anotaciones en la parte alta del noveno episodio para vencer a los Toros del Este, ocho carreras por dos la noche del martes en el Estadio Francisco Micheli.

Los dos equipos llegaron igualados 2-2 al comenzar el noveno capítulo, pero el Licey encendió sus bates con más fortaleza en esta parte final del juego.

Jordan Lawlar y Cristhian Adames encabezaron el rally del Licey (4-1) al remolcar cada uno dos vueltas en el episodio de la fortuna ante unos Toros (2-4), que todavía luchan por ganar en su casa.

El ataque vino luego de dos outs. Lawlar pegó un doble para remolcar a Christian Bethancourt y a Gustavo Núñez y Adames disparó otro que llevó al plato a Lawlar y a Mel Rojas Jr. para poner el juego 7-2. Liover Peguero pegó sencillo para fijar el resultado final del juego.

Sergio Alcántara remolcó la primera de los Tigres con un rodado por la inicial en la parte alta del cuarto episodio. En la baja, un jonrón de Jhonkensy Noel entre los jardines izquierdo y central igualó la pizarra.

En el sexto, los Toros asumieron el control, luego de un boleto a Gilberto Celestino para que Noel pusiera el 2-1.

El Licey igualó el encuentro 2-2 por un elevado de sacrificio de Víctor Labrada.

Wander Suero tiró un octavo perfecto y se llevó la victoria y R.J. Alaniz cargó con la derrota.

Por los Tigres, Lawlar de 5-1, una anotada y dos remolcadas. Adames, de 2-2, una anotada y dos impulsadas. Rojas Jr. de 4-3 con una anotada. Por los Toros, Gilberto Celestino de 4-2 con una remolcada y Noel de 4-1, dos anotadas y una remolcada.