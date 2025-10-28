Video | Las Águilas castigan el relevo oriental en el estadio Cibao

Las Aguilas Cibaeñas vencieron por segunda noche consecutiva a las Estrellas Orientales con una reacción de siete carreras en la octava entrada. ( FUENTE EXTERNA )

Las Águilas Cibaeñas (4-1) vencieron con marcador 15-10 a las Estrellas Orientales (4-2) en partido celebrado en el estadio Cibao de la ciudad de Santiago.

La victoria correspondió a Jean Henríquez (1-0, 3.00) en labor de relevo de una entrada en la que permitió dos hits y otorgó una base por bolas con dos ponches.

La derrota recayó sobre el refuerzo norteamericano Patrick Weigel (1-1, 16.20) que otorgó una base por bolas, permitió dos hits y tres carreras limpias sin poder hacer un out.

El abridor de las Estrellas, Enny Romero trabajó 1.1 entradas en las que permitió cuatro carreras y cuatro hits, otorgó tres bases por bolas y no ponchó a nadie.

Por las Águilas, el refuerzo Randy Wynne lanzó 3.1 entradas en las que permitió tres y cuatro cuatro carreras, tres de ellas limpias, no otorgó bases y ponchó a dos bateadores.

El dirigente oriental, Fernando Tatis utilizó a nueve lanzadores de su bullpen, mientras que su homólogo Luis Urueta utilizó ocho.

Los más destacados

Por las Estrellas, Raimel Tapia 4-3 2 CA 1 CE; Rodolfo Castro 3-1 H4 2 CA 3 CE y Erubiel Ángeles 4-1 2 CE.

Por las Águilas, Angel Genao 3-3 H2 2 CA 1 CE; JC Escarra 4-2 1 CA y Steward Berroa 3-3 H2 2 CA 1 CE.

Como anotaron

Las Águilas le pusieron número a la pizarra en el cierre del primer episodio con dos carreras. La primera fue por sencillo de Leody Taveras y otra más por imparable de J.C. Escarra.

En la parte alta de la segunda entrada, las Estrellas igualaron el marcador por doble de Erubiel Ángeles por el jardín izquierdo.

En el cierre de ese inning, las Águilas quebraron el empate con dos carreras, una por un balk de Romero y otra por error en tiro de Rodolfo Castro en batazo de Aderlin Rodríguez, anotando Taveras desde la tercera.

En la tercera, los dueños de casa ampliaron su ventaja con otras tres vueltas, dos por dobles consecutivos de Webster Rivas y Ángel Genao, y otra más por sencillo de Steward Berroa.

En la apertura de la cuarta entrada, las Estrellas descontaron con dos carreras producto de un cuadrangular de Rodolfo Castro entre los jardines izquierdo y central.

En ese mismo episodio, las Águilas continuaron con su ataque, esta vez con su octava vuelta de la noche por hit de Juan Lagares.

En la alta de la séptima, las Estrellas montaron una rebelión y viraron el marcador a su favor con un rally de seis carreras.

Lester abrió el ataque con la primera de ese episodio por sencillo con las bases llenas; luego Miguel Sanó conectó un elevado de sacrificio para la segunda carrera; seguido de un doble de Raimel Tapia; Castro se embasó por error en fildeo del antesalista Raynel Delgado, lo que permitió que Wilfred Veras anotara desde la tercera con la carrera del empate; Ángeles se embasó por otro error de Delgado, entrando Tapia con la carrera de la ventaja para cerrar Ismael Munguía con la décima vuelta del equipo verde con sencillo.

En el cierre del octavo, las Águilas tomaron el control del encuentro con siete carreras, una por sencillo de Adael Amador; dos por inatrapable de Lagares y otras cuatro por hit consecutivos de Rivas, Genao, Berroa y Andretty Cordero.

Próximo partido

Las Águilas viajan este miércoles a la ciudad de San Pedro de Macorís para enfrentar una vez más a las Estrellas Orientales y definir quien gana esta mini serie de tres partidos celebrada a partir del pasado lunes.