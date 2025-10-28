Lidom da a conocer calendario con reasignaciones tras efectos de tormenta Melissa

Vista panorámica del terreno de juego del estadio Quisqueya Juan Marichal de la ciudad de Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) dio a conocer este martes el calendario actualizado del campeonato otoño-invernal 2025-26 correspondiente a noviembre y diciembre, en el que se incluyen las reasignaciones de los partidos que no pudieron celebrarse a causa de los efectos indirectos de la tormenta tropical Melissa.

Para este jueves día 30 de octubre la liga reasignó el encuentro entre Gigantes del Cibao y Tigres del Licey a las 7:30 en el parque Quisqueya que correspondía al duelo del pasado día 23, mientras las jornadas de hoy martes, manan miércoles y de este próximo viernes 31 corresponden a sus fechas originales.

Dos dobles jornadas programadas

El nuevo calendario contempla dos dobles jornadas, programadas para los días 21 de noviembre y 16 de diciembre, con el objetivo de garantizar la celebración de todos los encuentros pendientes.

LIDOM explicó que la pieza publicada detalla con precisión de qué fecha original proviene cada partido reasignado, facilitando así la comprensión del nuevo orden de juegos por parte de los fanáticos y los medios de comunicación.

La entidad aclaró además que ningún enfrentamiento fue cambiado de su fecha original, salvo aquellos que debieron ser reprogramados por causa de fuerza mayor debido a las condiciones climáticas derivadas de la tormenta Melissa.

Por los efectos indirectos de Melissa, hubo 19 encuentros que fueron reasignados, algunos más de una vez, incluido el de este lunes en el estadio Quisqueya Juan Marichal entre los Toros del Este y los Tigres del Licey, que fue reasignado para el lunes 24 de noviembre en su misma sede.

Originalmente estaba pautado para el día 21 de octubre.