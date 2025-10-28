Lidom presentó su patrocinador oficial del premio MVP de la Semana

Manuel Luna, Alejandro Peña Defilló, Vitelio Mejía y Abbott Wolfe en la presentación. ( FUENTE EXTERNA )

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) presentó formalmente este martes a Ron Ozama como su patrocinador oficial, así como del premio MVP de la Semana para el campeonato otoño-invernal 2025-2026.

El acto de presentación se realizó con la participación del presidente de LIDOM, Vitelio Mejía Ortiz; su vicepresidente de mercadeo, Alejandro Peña Defilló; y por parte de Ron Ozama, su presidente y fundador Abbott Wolfe y el miembro del consejo Manuel Luna.

Durante el evento, Mejía Ortiz destacó la importancia de esta alianza para seguir reconociendo el esfuerzo de los jugadores que cada semana se distinguen en el terreno de juego. "La participación de marcas nacionales que creen en nuestro béisbol fortalece la liga y da mayor valor a nuestros atletas. Nos complace que Ron Ozama continúe como parte de esta familia", expresó Mejía Ortiz.

El momento más especial de la noche lo protagonizó David Ortiz, fundador de Ron Ozama, quien ofreció unas palabras de manera remota desde Los Ángeles.

En su mensaje, "Big Papi" resaltó el orgullo que siente de seguir apoyando al béisbol profesional dominicano y de premiar el esfuerzo de los jugadores que inspiran a nuevas generaciones.

Erick Almonte, presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro), agradeció en nombre de los peloteros de la liga por la alianza suscrita con la liga dominicana.

Sobre la alianza

El acuerdo de patrocinio entre Lidom y Ron Ozama establece a la marca como patrocinador oficial de la liga y del premio MVP de la Semana durante toda la temporada invernal.

A través de esta alianza, Ron Ozama respalda la selección y premiación del jugador de posición y del lanzador más destacados de cada semana de competencia.

Los ganadores recibirán una estatuilla conmemorativa, junto a un premio en metálico cortesía del patrocinador, en una ceremonia organizada con el apoyo de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD).

Esta será la cuarta temporada consecutiva en la que LIDOM organiza oficialmente la premiación MVP de la Semana, que cuenta con el respaldo de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD).