Los Azulejos se rinden ante Ohtani: récord de 9 veces en base y estrategia marcada

El plan de los Blue Jays al llegar al juego 3 de la Serie Mundial, la noche del lunes, no era darle base por bolas a la estrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, pero al final de su maratónica derrota en 18 entradas, eso se convirtió en su identidad.

Ohtani se embasó un récord de nueve veces, incluida una base por bolas intencional en cuatro apariciones consecutivas al plato, comenzando en la novena entrada. Una quinta base por bolas —en la 17.ª— fue no intencional, en cuatro lanzamientos, pero en la práctica los Blue Jays también le regalaron la primera base.

"No es la cosa más fácil del mundo simplemente darle la base y enfrentar a Mookie Betts y Freddie Freeman", dijo el mánager de los Blue Jays, John Schneider, tras la derrota 6-5. "Tienes que ejecutar a un nivel muy alto contra él. Creo que en los primeros juegos lo hicimos".

"Creo que ejecutamos bastante bien, excepto hoy. Es un gran jugador y hoy hizo swings realmente buenos", agregó Schneider.

La nueva estrategia llegó después de que Ohtani se fuera de 4-4 en las primeras entradas, con dos dobles y dos jonrones, incluyendo un batazo que empató el juego en la séptima. Ahí fue cuando Schneider cambió de táctica, luego de un intento fallido de lanzarle con cuidado en un juego de una carrera.

"Tú confías en que el relevista, Seranthony Domínguez, hará los lanzamientos para lograr eso", dijo Schneider. "A veces es difícil para los pitchers cuando tratas de tirar bola a propósito y no la pones donde quieres".

"Ohtani tuvo un gran juego, es un gran jugador, pero creo que después de eso, simplemente le quitas el bate de las manos", agregó el mánager.

A Schneider le preguntaron si esa estrategia se extenderá al resto de la serie.

"Sí", respondió.

Su cuerpo de relevistas lanzó brillantemente pese al tráfico en las bases, pero un jonrón de Freeman para dejar en el terreno en la 18.ª terminó el juego lleno de drama, lo que obligará a Toronto a reagruparse rápido. El enfoque ahora será evitar que esta dolorosa derrota en el juego 3 afecte el juego 4.

Nos dieron una paliza

"Perdimos dos seguidos contra Seattle en la ALCS", dijo el infielder Isiah Kiner-Falefa. "Eso apestó. Nos avergonzaron dos juegos corridos. Nos dieron una paliza, fuimos a Seattle y ganamos dos en fila. Hemos estado en esta situación antes; solemos superarlo. Estar abajo 2-1 no es tan malo como estar abajo 2-0. Es solo otra cosa que tenemos que superar", agregó.

Schneider dijo que no le preocupa que su equipo agache la cabeza. Cree que estarán listos para el martes, aunque el estatus del veterano George Springer es incierto luego de salir del juego 3 con molestias en su costado derecho.

"Estaban en la mentalidad correcta y en el estado mental adecuado todo el tiempo", dijo Schneider. "Molesta que sea tan tarde ahora y que tengamos que volver mañana, pero estos muchachos van a estar más que listos.

"Los Dodgers no ganaron la Serie Mundial hoy —ganaron un juego".

Esa fue la mentalidad que invadió el clubhouse después, sabiendo que los Dodgers aún necesitan dos victorias más para asegurar el campeonato. El Juego 3 no fue la estocada final, aunque así se sintiera en el momento.

El derecho de Toronto, Shane Bieber , hará su primera apertura de Serie Mundial y la cuarta en esta postemporada en el Juego 4 del martes.

Ohtani pegó tres jonrones y ponchó a 10 bateadores en seis entradas y algo más sin permitir carreras en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante Milwaukee.