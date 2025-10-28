Los dominicanos que están dejando huella en la Serie Mundial 2025

Seranthony Domínguez #48 de los Toronto Blue Jays lanza contra los Dodgers de Los Ángeles durante la séptima entrada en el tercer juego de la Serie Mundial 2025 en el Dodger Stadium. ( AFP )

Aunque la representación dominicana en la Serie Mundial 2025 es menor que en años anteriores, los jugadores criollos están dejando una huella importante en el Clásico de Otoño.

Tres peloteros dominicanos se destacan en la confrontación entre los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers: Vladimir Guerrero Jr., Teoscar Hernández y Seranthony Domínguez.

Vladimir Guerrero Jr., la cara más reconocida del trío, ha sido pieza clave en la ofensiva de los Blue Jays.

Con su poder al bate y su madurez en el plato, Vladdy ha demostrado que puede cargar a su equipo en los momentos cruciales, quien impuso un nuevo récord de hits en una misma postemporada para los Azulejos superando los 21 de Paul Molitor en 1993.

Además, se une a su padre, Vladimir Guerrero Sr., como la tercera dupla de padre e hijo dominicanos en alcanzar la Serie Mundial.

Con los Dodgers

Por su parte, Teoscar Hernández, integrante de los Dodgers, busca su segundo anillo de campeón en las Grandes Ligas.

Su experiencia y habilidades ofensivas han sido fundamentales para Los Ángeles, aportando bateo oportuno y solidez en los momentos decisivos del juego. Asimismo, conectó un cuadrangular de 412 pies por el jardín izquierdo, contribuyendo a la victoria de ayer de los Dodgers.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/afp202510282243726010v3highresworldseriestorontobluejaysvlosangelesdodgers-2f34eed3.jpg Vladimir Guerrero Jr. #27 de los Toronto Blue Jays conecta un sencillo durante la entrada 15 contra los Dodgers de Los Ángeles en el tercer juego de la Serie Mundial 2025 en el Dodger Stadium. (AFP) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/afp202510282243718714v3highresworldseriestorontobluejaysvlosangelesdodgers-d3b0d355.jpg Teoscar Hernández #37 de los Dodgers de Los Ángeles conecta un sencillo durante la décima entrada contra los Azulejos de Toronto en el tercer juego de la Serie Mundial 2025 en el Dodger Stadium. (AFP)

En el bullpen de Toronto, Seranthony Domínguez ha tenido un papel determinante, mostrando control y efectividad en situaciones de presión.

Su capacidad para cerrar entradas complicadas ha sido clave para que los Azulejos mantengan la ventaja en partidos ajustados, en el primer juego lanzó 1.1 entradas en blanco, retirando a los 4 bateadores que enfrentó, incluyendo 2 ponches.

Su impacto en el terreno de juego confirma una vez más la influencia del béisbol dominicano en las Grandes Ligas. Cada uno de estos jugadores ha sabido responder a la presión de la postemporada, convirtiéndose en figuras imprescindibles para sus respectivos equipos.