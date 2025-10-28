Guerrero Jr. descifra a Ohtani con HR y Toronto empata la Serie Mundial

Vladimir Guerrero Jr. conectó su séptimo cuadrangular de la postemporada en el cuarto partido de la Serie Mundial. ( EFE )

Con menos de 15 horas para cambiar el chip de una dolorosa derrota que hubo que disputar como si fuera dos partidos y con el fenómeno Shohei Ohtani de frente para ponerlo contra las cuerdas, los Blue Jays dieron otra muestra de que es una novena está diseñada de un material especial.

Toronto resistió a un Ohtani que durante seis episodios solo toleró cuatro hits y ponchó a seis para imponerse por 6-1 a los Dodgers e igualar a dos partidos la Serie Mundial 2025.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr., fue el responsable de romper el hielo con un cuadrangular que puso delante a los Azulejos en la tercera entrada, el palo que devolvió la autoestima, y en el séptimo capítulo, cuando el asiático ya daba señales de que es humano, la visita sentenció.

Desde el montículo, Shane Bieber logró 5.1 entradas sólidas y tres relevistas dejaron a los campeones en seis hits para asegurar un triunfo que garantiza el retorno de la serie al Rogers Centre.

Guerrero se fue de 4-2, con su séptimo vuelacercas de los playoffs y alcanzó las 14 vueltas producidas. Empató con Pablo Sandoval en el segundo lugar de más hits en una postemporada (26). El récord es de 29 de Randy Arozarena (2020).

Las carreras

Los Esquivadores se adelantaron al cierre del segundo capítulo. Con un out, Max Muncy negoció boleto a Bieber, avanzó hasta la tercera almohadilla con sencillo por el central de Tommy Edman y anotó con elevado de de Enrique Hernández.

Pero los canadienses reaccionaron en el tercero ante Ohtani. Nathan Luke puso a trabajar al derecho japonés y logró sacarle el imparable al derecho y Guerrero sacudió un jonrón y puso el choque 2-1.

En lo adelante, Ohtani mantuvo en blanco a los Blue Jays por las siguientes tres entradas en un Dodger Stadium en vilo.

En el séptimo el astro japonés dio señales de agotamiento y esa entrada se convirtió en una eternidad. Daulton Varsho abrió con sencillo al derecho y Ernie Clement le siguió con doblete al central. El dirigente angelino, Dave Roberts, sacó a Ohtani, que recibió una ovación del aforo más grande de la MLB (repleto con 52,552 aficionados), tras hacer 93 lanzamientos.

Subió a lanzar Anthony Banda. El venezolano Andrés Giménez le trabajó un turno profundo hasta que le sacó un hit productor al izquierdo y colocó hombres en las esquinas. Faltaba mucho más. Ty France sacó rodado por la intermedia, se produjo el out en la inicial, pero anotó la cuarta vuelta.

Guerrero fue transferido de forma intencional, subió a lanzar Blake Treinen, que cedió imparable remolcador al izquierdo a Bo Bichette y otro, también productor, a Addison Barger. Teoscar Hernández se fue de 3-1, por los derrotados.

Yesavage vs Snell en el 5to. juego

El quinto partido arranca la noche de este miércoles a las 8:00 pm en Los Ángeles.

Trey Yesavage abrirá por los Blue Jays y Blake Snell por los californianos.

Luego la serie se moverá a Toronto para el sexto choque el viernes y un posible séptimo, de ser necesario, el sábado.

La audiencia estadounidense de los dos primeros cayó un 14 % con respecto a 2024 entre Dodgers y Yankees, pero en Canadá y Japón batieron récords.

La MLB indicó que 32,6 millones de espectadores vieron el primer partido en Estados Unidos, Canadá y Japón, la más alta desde que los Cachorros finalizaron una sequía de 108 años sin título al vencer a Cleveland en el séptimo partido de 2016.