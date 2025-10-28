¿Por qué fue histórico el juego 3 de la Serie Mundial entre Toronto y Dodgers?

Freddie Freeman de Los Angeles Dodgers es recibido por sus compañeros después de conectar el jonrón solitario de la victoria contra el lanzador de Toronto Blue Jays, Brendon Little, durante la parte baja de la 18va entrada del tercer juego de la Serie Mundial de la MLB entre los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers en Los Ángeles, California, EE. UU., el 27 de octubre de 2025. ( EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN )

La Serie Mundial vivió la noche del lunes un capítulo para la historia. Los Dodgers de Los Ángeles se impusieron a los Blue Jays de Toronto en un partido maratónico que se extendió a 18 entradas, igualando el récord del juego más largo en la historia del Clásico de Otoño.

Durante más de seis horas y media de béisbol, ambos equipos ofrecieron una batalla épica que mantuvo al público al borde del asiento en el juego 3.

Shohei Ohtani alcanzó la base nueve veces, una hazaña inédita en la postemporada, mientras Freddie Freeman firmó el desenlace con un jonrón de oro en la entrada 18, su segundo walk-off en Serie Mundial, algo que ningún otro jugador había logrado.

Cada entrada parecía abrir una nueva historia dentro del mismo juego: estrategias agotadas, relevistas improvisados y defensas al límite.

El duelo combinó 19 lanzadores y dejó 37 corredores en base, ambos récords para una final de Grandes Ligas.

El anterior récord de entradas extra en la historia de la Serie Mundial de la MLB se remontaba al tercer partido de las finales de 2018, cuando los Dodgers ganaron 3-2 a los Medias Rojas de Boston.

Con sus dos jonrones, Ohtani empató la marca del equipo con ocho jonrones en una postemporada.

El cuarto partido de este enfrentamiento será disputado este martes en el estadio de los Dodgers.

Leer más Los Azulejos se rinden ante Ohtani: récord de 9 veces en base y estrategia marcada