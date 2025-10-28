Tres juegos, tres héroes: los que brillaron en el inicio de la Serie Mundial

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Yoshinobu Yamamoto, es recibido por Enrique Hernández y el segunda base de los Dodgers de Los Ángeles, Tommy Edman, tras lanzar un juego completo para la victoria durante el segundo juego de la Serie Mundial de la MLB entre los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto en Toronto, Canadá, el 25 de octubre de 2025. ( EFE/EPA/EDUARDO LIMA )

La Serie Mundial 2025 no ha decepcionado en emociones, récords y grandes actuaciones individuales. En los primeros tres juegos del Clásico de Otoño, cada encuentro ha tenido a su protagonista indiscutible, dándole un giro inesperado a la batalla entre los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto.

Toronto arrancó la Serie Mundial 2025 con una demostración de poder ofensivo, y el gran protagonista del primer partido fue Alejandro Kirk. El receptor mexicano encabezó un rally histórico que llevó a los Azulejos a anotar nueve carreras, sellando un triunfo contundente sobre Los Ángeles.

Kirk conectó un cuadrangular clave en el momento más caliente del juego, impulsando varias carreras y desatando la ofensiva que Toronto necesitaba para tomar la delantera en la serie. Su actuación, decisiva y en momentos de máxima presión.

Los Dodgers respondieron en el segundo juego gracias a una joya monticular del japonés Yoshinobu Yamamoto. Con temple y precisión quirúrgica, dominó por completo a los bates de Toronto, acumulando ponches y manteniendo a raya cualquier intento de remontada.

El estelar abridor, que llegó a las Grandes Ligas este mismo año como una de las firmas más costosas de la historia, demostró porque Dodgers apostó por él. Su actuación fue clave para nivelar la serie y mereció la distinción al Jugador Más Valioso del encuentro.

El tercer choque se convirtió en un clásico instantáneo: 18 entradas, drama hasta el final y una figura que terminó definiéndolo todo. Freddie Freeman abrió la parte baja del 18º inning con un cuadrangular que dejó en el terreno a Toronto y encendió el Dodger Stadium como en los viejos tiempos.

Además del batazo ganador, Freeman ya había aportado con su defensiva y liderazgo en un duelo maratoniano que puso a los Dodgers arriba 2-1 en la serie.

Serie Mundial 2025

Con estos resultados, la Serie Mundial 2025 se mantiene emocionante, con actuaciones destacadas que han marcado la pauta en este Clásico de Otoño. Los equipos se preparan para los próximos encuentros, donde cada juego puede ser decisivo para el desenlace del campeonato.

Hoy nuevamente se enfretan, con Ohtani y Bieber en el montículo después de 18 agotadoras entradas que duraron casi 7 horas.