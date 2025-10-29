Los Toros frenan la racha del Licey con triunfo 6-3 apoyados en "grand slam" de Bryan de la Cruz

Bryan de la Cruz disparó cuadrangular para el triunfo de los Toros del Este 6-3 sobre los Tigres del Licey la noche del miércoles 29 de octubre de 2025 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal en la capital. ( CORTESÍA TOROS DEL ESTE )

Bryan de la Cruz disparó un jonrón con las bases llenas para coronar un racimo de cinco vueltas en el séptimo episodio y devolver a los Toros del Este a la ruta de la victoria en un triunfo seis carreras por tres sobre los Tigres del Licey, la noche del miércoles en el Estadio Quisqueya.

Un lanzamiento desviado de Radhamés Liz abrió paso para que anotara Mickey Gasper la primera del partido y de los Toros (3-4) en el cuarto capítulo.

Los Toros mantienen un mejor comportamiento en la ruta (3-1) y desconocen la victoria en su hogar (0-3).

Carlos Rodríguez lanzó cuatro entradas y dos tercios de solo un hit, dos boletos y cinco ponches para encabezar el triunfo romanense que se valió de un buen pitcheo ante los Tigres (4-2), que venían de una racha de dos triunfos.

Radhamés Liz fue un rival de categoría con cuatro entradas lanzadas de dos hits, dos boletos y cinco ponches y la carrera que permitió fue sucia.

Con este resultado el equipo romanense le devuelve la cortesía como visitante a los azules, que el día anterior se impusieron 8-2 en el estadio Francisco Micheli.

Los Toros mantenían la blanqueada hasta el octavo episodio, un capítulo antes de que el Licey fabricara tres vueltas para frenar su ausencia de carreras.

En el noveno, un doble de Cristhian Adames, elevado de sacrificio de Michael de la Cruz y otro de Víctor Labrada remolcaron carreras para el Licey, que, pese a sus nueve hits, tres más que los Toros, fallaron en descifrar el pitcheo romanense a lo largo del partido.

Por los Toros, De la Cruz de 5-2, una anotada y cuatro remolcadas. Bryan Torres, de 4-1, una anotada y una remolcada.

El partido lo ganó Matt Dermody (1-1) y perdió Liz (0-1).