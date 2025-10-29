Lidom suspende partido entre Leones y Gigantes por fallas eléctricas en el estadio Julián Javier

Vista de cómo lucía el Estadio Julián Javier en San Francisco Macorís, por la ausencia de energía eléctrica en una de las torres. ( FUENTE EXTERNA )

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) informó la suspensión del partido programado este miércoles entre los Leones del Escogido y los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier, debido a desperfectos eléctricos en el sistema de alumbrado.

De acuerdo con lo establecido en el reglamento oficial del campeonato, en el acápite correspondiente a "desperfectos eléctricos en el alumbrado", el encuentro será continuado en las mismas condiciones en las que se suspendió y con los mismos rosters durante la próxima fecha en la que ambos equipos se enfrenten en el mismo estadio.

El juego se detuvo alrededor de las 8:00 de la noche, luego de una hora y 17 minutos de acción.

Acción del juego

Los Leones del Escogido dominaban el encuentro 1-0 en la parte baja del cuarto episodio.

La carrera de los escarlatas se produjo en la misma primera entrada después de que Junior Lake se embasara por error en tiro del tercera base, con lo que el corredor llegó a la intermedia.

Con un sencillo de Sócrates Brito al prado izquierdo, Lake llegó a la antesala para luego anotar con elevado de sacrificio de Franchy Cordero al bosque izquierdo.

Por los Leones abrió Norge Ruiz, quien se encontraba en la lomita al momento de que el partido se detuviera, compilando 3.1 episodios de un hit, dos ponches y dos boletos. Por los nordestanos, Wily Peralta tiró 4.0 IP, permitió tres hits, una carrera limpia, otorgó un boleto y abanicó dos.