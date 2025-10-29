Los Padres entrevistan por segunda vez a Pujols para el puesto de dirigente

Albert Pujols ya fue entrevistado para la posición de dirigente por los Angelinos. ( DL/FÉLIX LEÓN )

Los Padres de San Diego han entrado en la fase decisiva de su búsqueda de nuevo dirigente, y uno de los nombres que más resuena es el del legendario toletero dominicano Albert Pujols, quien el martes fue entrevistado por segunda vez en el proceso.

De acuerdo con fuentes cercanas a la organización, Pujols pasó varias horas reunido con ejecutivos del club en San Diego, en lo que marcó el inicio de la segunda ronda de entrevistas presenciales. En esta etapa, el equipo ha reducido la lista a un pequeño grupo de finalistas, aunque no ha revelado oficialmente cuántos candidatos siguen en competencia ni sus identidades, manteniendo un alto nivel de confidencialidad.

Kevin Acee, quien cubre a los Padres para el San Diego Star-Tribune, reporta que la lista de candidatos con mayor posibilidad de ser nombrado se ha reducido a tres. Ruben Niebla, Albert Pujols y Nick Hundley. El martes, Pujols tenía previsto trabajar en la Serie Mundial con MLB Network, pero tuvo que moverse de Los Ángeles a San Diego para la entrevista.

El puesto de mánager quedó vacante tras el retiro de Mike Shildt a principios de mes, una decisión que sorprendió al entorno de la franquicia luego de una temporada en la que los Padres no lograron alcanzar sus objetivos pese a contar con una de las nóminas más costosas de las Grandes Ligas.

En la primera ronda, realizada de manera virtual la semana pasada, el club entrevistó a su coach de banca Brian Esposito y al coach de pitcheo Rubén Niebla, entre otros posibles aspirantes. Sin embargo, el perfil de Pujols destaca por su peso histórico y su reciente incursión exitosa en los banquillos.

El exjugador, con 704 cuadrangulares en su carrera —la cuarta cifra más alta en la historia de las Grandes Ligas—, no posee experiencia previa como mánager o coach en el béisbol estadounidense. No obstante, su reciente paso por el béisbol invernal dominicano ha despertado el interés de varios equipos.

La experiencia dominicana

En la temporada 2024-2025, condujo a los Leones del Escogido a conquistar tanto el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM) como la Serie del Caribe, demostrando liderazgo, conocimiento táctico y capacidad para manejar vestuarios de alto perfil.

Los Padres valoran especialmente su autoridad natural entre los jugadores y su experiencia de 22 años en las Grandes Ligas, donde fue reconocido no solo por su producción ofensiva, sino también por su ética de trabajo y respeto dentro del clubhouse.

Aunque el equipo no ha establecido una fecha para anunciar su decisión final, todo apunta a que el proceso concluirá en las próximas semanas.

Si Pujols resulta elegido, se convertiría en uno de los pocos managers dominicanos en la historia de MLB, además de sumar un nuevo capítulo a una carrera que, incluso después del retiro, sigue dejando huella en el béisbol.