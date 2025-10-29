Los Mellizos nombran a Derek Shelton como su nuevo mánager

Buscando familiaridad con su propio proceso interno, los Minnesota Twins contrataron este miércoles a Derek Shelton como nuevo dirigente del equipo, según confirmó una fuente de la liga a The Athletic .

Shelton, quien fue coach de banca de los Mellizos entre 2018 y 2019, se convierte en el decimoquinto mánager en la historia del club, reemplazando a Rocco Baldelli, despedido el pasado 29 de septiembre.

Finalista en la búsqueda de dirigente de 2018 —que terminó con la contratación de Baldelli—, Shelton dejó Minnesota en 2020 y pasó a dirigir a los Pittsburgh Pirates, donde permaneció durante cinco temporadas y media hasta su despido el 8 de mayo de 2025.

Desde el inicio del proceso, el presidente de operaciones de béisbol de los Mellizos, Derek Falvey, indicó que la organización buscaba un candidato enfocado en los fundamentos del juego y dispuesto a adoptar el plan de agresividad en las bases que el club implementó en las últimas seis semanas de la temporada 2024.

Varias fuentes señalaron que, hacia el final de la búsqueda, el equipo dejó claro que prefería a un candidato con el que ya existiera una relación previa.

De 55 años, Shelton era muy apreciado en el clubhouse durante su etapa con los Mellizos en 2018, cuando formó parte del cuerpo técnico de Paul Molitor, y mantuvo estrechos lazos con la oficina principal del equipo.

Su buena relación con los jugadores quedó reflejada cuando organizó la aparición simbólica de Joe Mauer como receptor en la novena entrada del último partido de su carrera en 2018, gesto que fue muy celebrado por la organización.

En 2019, durante la campaña de 101 victorias de Minnesota, Shelton también ayudó a fortalecer la química del grupo con iniciativas internas, como el famoso mensaje "L.A.F." (siglas de late as f———) que utilizaban en el chat del equipo para indicar horarios de llegada flexibles en la recta final de la temporada.

Durante su paso por Pittsburgh, Shelton nunca logró una temporada ganadora, dirigiendo constantemente con una de las nóminas más bajas del béisbol.

En sus cinco años y medio con los Pirates, el equipo perdió 100 juegos en dos ocasiones y registró marca de 76-86 en 2023 y 2024, antes de su despido tras iniciar la temporada 2025 con récord de 12-26.

Según Baseball Prospectus, las nóminas de Pittsburgh bajo su gestión ocuparon los puestos 30, 30, 28, 27, 29 y 26 en la MLB.

Antes de unirse al cuerpo técnico de Molitor en 2018, Shelton fue coach de control de calidad de los Toronto Blue Jays en 2017, y coach de bateo de los Tampa Bay Rays entre 2010 y 2016. También ocupó el mismo rol en Cleveland desde mediados de 2005 hasta 2009.

Además de Shelton, los Mellizos entrevistaron a James Rowson (excoach de bateo del club), Ryan Flaherty (coach de banca de los Chicago Cubs), y Scott Servais (exmánager de los Seattle Mariners).

También pasaron por el proceso Nick Punto (coach de los San Diego Padres y exinfielder de los Mellizos), Vance Wilson (coach de tercera de los Kansas City Royals) y Ramón Vázquez (coach de banca de los Boston Red Sox).