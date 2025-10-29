Guerrero Jr. hace historia y toma la cima jonronera de los Blue Jays en postemporada

Vladimir Guerrero Jr., primera base de los Toronto Blue Jays, conecta un jonrón ante el jugador de dos vías de los Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, durante el cuarto juego de la Serie Mundial de la MLB entre los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers. ( EFE )

Vladimir Guerrero Jr. ya tiene su sello en la historia de los Toronto Blue Jays. El joven dominicano respondió al llamado en el momento más grande del béisbol y, con un swing monumental ante Shohei Ohtani, se convirtió en el mayor cañonero de la franquicia en postemporada.

Su séptimo cuadrangular en playoffs —más que cualquier otro jugador que haya vestido la camiseta azul— silenció al Dodger Stadium y encendió la chispa que Toronto necesitaba para imponerse 6-2 y empatar la Serie Mundial 2025 a dos triunfos por bando.

Ya supera a leyendas como Joe Carter y José Bautista (6 HR cada uno), ampliando un legado que apenas comienza a escribirse.

Y lo hizo contra el mejor. Con Ohtani en la lomita, Vladdy disparó un bombazo de dos carreras en el tercer episodio que cambió por completo el ambiente del estadio. De la fiesta angelina del Juego 3, a una tensión evidente que solo provoca un bate histórico enfrentando una superestrella mundial.

Reacciones

"Ese swing fue enorme. Lo necesitábamos y no hay nadie mejor que él para hacerlo", afirmó Bo Bichette tras el encuentro.

El dirigente John Schneider también destacó el momento:

"Vlad puso un swing de élite. Después de lo de Ohtani anoche, esto fue gigante para nosotros".

Con 26 imparables en esta postemporada, Guerrero Jr. además empata el segundo mayor total en una misma fase final en toda la historia de MLB. Su bate está cargando sobre los hombros las aspiraciones de un equipo que sueña con su primer campeonato desde 1993.

Mientras algunos quieren vender esto como Guerrero vs. Ohtani, el propio Vladdy mantiene los pies firmes en el terreno.

"Sé que somos el tema de la Serie, pero entre esas líneas, yo compito por mi equipo", dijo Guerrero Jr., tras el cuadrangular.

Toronto ahora está a solo dos victorias de levantar el trofeo, incluso con la incógnita de George Springer por molestias en su costado derecho. No importa: mientras Vladdy siga castigando la pelota, los Azulejos tendrán razones para creer.