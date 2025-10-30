Sinner avanza por primera vez a cuartos en Masters 1000 de París

El italiano Jannik Sinner devuelve un golpe de derecha a Francisco Cerundolo durante su partido de individuales masculinos en el cuarto día del torneo de tenis ATP Masters 1000 de París en el Paris La Défense Arena en Nanterre, en las afueras de París, el 30 de octubre de 2025. ( FOTO DE DIMITAR DILKOFF /AFP )

El italiano Jannik Sinner, número dos mundial, se clasificó este jueves para sus primeros cuartos de final en el Masters 1000 de París, el último de los torneos de esta categoría en la temporada, al vencer en octavos al argentino Francisco Cerúndolo (21º) por 7-5 y 6-1.

Sinner se convierte así en el primer tenista italiano en alcanzar al menos los cuartos de final en los nueve Masters 1000, las competiciones más importantes del circuito masculino después de los cuatro del Grand Slam.

Cerúndolo, el último jugador sudamericano en resistir en el cuadro individual y el mejor situado en el ranking ATP, no lo puso nada fácil en el primer set.

Pero el segundo fue un paseo para Sinner, que está ahora a tres victorias de recuperar el número uno mundial, algo que conseguirá si es campeón el domingo en París gracias a la eliminación precoz del español Carlos Alcaraz.

El otro favorito al título en París, el alemán Alexander Zverev, número tres mundial y vigente campeón en París, se mide en el último turno de los octavos al español Alejandro Davidovich (15º).

Shelton y De Miñaur, al Masters

Antes, dos tenistas consiguieron asegurar este jueves su presencia en el Masters de final de temporada (ATP Finals) de Turín al clasificarse para cuartos: el estadounidense Ben Shelton y el australiano Álex De Miñaur.

Contra el ruso Andrey Rublev (17º del mundo) en la pista número 1 de La Défense Arena, Shelton (7º del ranking) se impuso 7-6 (8/6), 6-3 en su compromiso de la ronda de los 16 mejores.

"Siempre es un placer poder terminar una temporada alcanzando el objetivo que te habías fijado", celebró el jugador de Atlanta, que será el próximo rival de Sinner en busca de un boleto a semifinales.

El estadounidense de 23 años se clasifica así por primera vez en su carrera al Masters de final de curso, que reunirá en Turín del 9 al 16 de noviembre a los ocho tenistas que más puntos han sumado a lo largo de 2025.

Después fue el turno de Álex De Miñaur (6º del mundo), que ya disputó el Masters el año pasado y que esta vez se aseguró la presencia al ganar en octavos en la capital francesa al ruso Karen Khachanov (14º) por un doble 6-2.

También en la carrera por alcanzar ese torneo de final de año está el canadiense Felix Auger-Aliassime (10º), que se impuso al alemán Daniel Altmaier (50º) 3-6, 6-3, 6-2 y que necesita alcanzar la final del Masters 1000 parisino para arrebatar al italiano Lorenzo Musetti (8º) el último boleto para Turín.

El próximo rival del canadiense será el monegasco Valentin Vacherot (40º), que se impuso 7-6 (7/4), 6-4 sobre el británico Cameron Norrie (31º), verdugo en segunda ronda de Carlos Alcaraz.

El número cuatro mundial, el estadounidense Taylor Fritz, decepcionó al quedar eliminado por el kazajo Alexander Bublik (16º), que se impuso en el pulso de octavos por 7-6 (7/5) y 6-2.